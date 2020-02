O Athletico vai jogar duas vezes em dois dias seguidos na primeira semana de março. Isto porque o duelo contra o Rio Branco, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense, mudou do dia 8 para o dia 4 de março, às 20h, um dia depois da estreia do Furacão na Libertadores diante do Peñarol, do Uruguai, às 21h30. Os dois jogos serão na Arena da Baixada.

A mudança foi a pedido da detentora das transmissões do Paranaense, o DAZN. A alteração não afeta o desempenho do Rubro-Negro em campo, já que o clube atua com duas equipes diferentes em cada competição.

A pedido do técnico Dorival Júnior, o Athletico tentou antecipar também a partida contra o Operário, pela nona rodada, do dia 1º de março para o dia 29 de fevereiro, para que o grupo principal pudesse fazer uma última preparação antes da estreia do da Libertadores. Porém, o pedido não foi aceito.

“Nós pedimos uma antecipação (do jogo contra o Operário). Seria importante ter mais uma partida oficial. Não se entende porque não há bom senso em algumas situações, mas respeitamos a decisão (da FPF)”, declarou o treinador, após a goleada sobre o Cascavel CR por 5×1, que ficou o último teste do grupo antes da estreia na competição continental.

