O Athletico treinou na manhã deste sábado (15), no acanhado estádio Defelê, do clube Real Brasília, antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O time optou por treinar na mesma hora do jogo de domingo (16): 11 horas, debaixo de um sol escaldante na capital.

Foi o segundo treinamento de Dorival Junior. A última atividade foi mais curta e também para afinar os últimos detalhes do time titular Rony treinou normalmente e deve fazer a estreia na temporada. O Flamengo também treinou na manhã de sábado, no estádio do Brasiliense.

A provável escalação do Athletico terá Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Marquinhos Gabriel, Nikão e Rony.

