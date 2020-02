O técnico Dorival Júnior tem seu primeiro grande teste à frente do Athletico neste domingo (16), às 11 horas, na Supercopa do Brasil, em Brasília. O jogo diante do Flamengo, atual campeão brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, serve para nivelar o elenco, repleto de saídas em relação a 2019, no início de trabalho do novo treinador atleticano.

Com mais de um mês de trabalho, o comandante rubro-negro fez apenas um jogo oficial à frente da equipe na temporada, no empate em 1×1 com o Paraná Clube, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense.

Se conseguir derrotar o atual campeão da Libertadores, o Furacão terá um início de temporada mais tranquilo e confiante – apesar da debandada de nome importantes no plantel. Uma derrota, por outro lado, aumentará a cobrança do torcedor por reforços.

“É uma decisão e temos responsabilidades divididas com a equipe de Flamengo. Temos um grupo de garotos, mas é um grupo altamente competitivo. E com certeza estará à altura para enfrentar o time do Flamengo”, disse Dorival, em entrevista de divulgação da Supercopa.

Mudanças no elenco

Até agora, os titulares Bruno Guimarães, Léo Pereira e Marco Ruben não tiveram as saídas repostas. O volante foi para o Lyon, da França, o zagueiro reforçou o próprio rival Flamengo, enquanto o atacante retornou para o Rosario Central, da Argentina.

Outros nomes que compunham o elenco, como o lateral-direito Madson, o volante Matheus Rossetto, os meias Tomás Andrade, Bruno Nazário e Thonny Anderson e os atacantes Marcelo Cirino e Braian Romero, também deixaram o clube.

Os reforços foram escassos: os meias Fernando Canesin, Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo e, por último, o goleiro Jandrei. O centroavante da equipe, por exemplo, é Guilherme Bissoli, de apenas 22 anos, que chegou para compor elenco, mas acabou alçado à titularidade pela necessidade.

“Não podemos ficar nos lembrando dessa situação (saída de jogadores) e achando que as coisas em razão desse fato tiram o brilhantismo de tudo o que está sendo desenvolvido dentro do clube”, destacou o treinador.

