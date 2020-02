O Athletico confirmou nesta quinta-feira (13) a contratação do goleiro Jandrei, de 26 anos. O jogador, que estava no Genoa, da primeira divisão da Itália, chega ao clube por empréstimo até julho de 2021.

O anúncio veio com um vídeo nas redes sociais do Furacão, em que o destaque fica para a capacidade do arqueiro atuar com os pés.

O retorno de Jandrei para o futebol brasileiro havia sido indicada pelo jornalista italiano Gianluca Dimarzio, na terça (11). Sem espaço na Itália, o jogador vem para ser reserva de Santos.

Nesta temporada, o goleiro fez apenas uma partida como titular, pela Copa da Itália. Ele chegou ao clube italiano em janeiro de 2019, comprado por 2,5 milhões de euros da Chapecoense. O contrato do arqueiro com o Genoa vale até julho de 2023.

