O Athletico, aparentemente, deu mostras que ainda não esqueceu o técnico Tiago Nunes, atualmente no Corinthians. Logo após a eliminação do Timão na Libertadores para o Guaraní, do Paraguai, na noite de quarta-feira (12), o Furacão deu uma cutucada no ex-treinador.

No twitter, o Rubro-Negro respondeu um torcedor com um gif com a frase “Libertadores, estamos chegando”, em alusão a uma música da torcida no estádio.

Vale lembrar que o Athletico está na fase de grupos do torneio continental, onde enfrentará Colo-Colo, do Chile, Jorge Wilstermann, da Bolíva, e Peñarol, do Uruguai. Já o Corinthians caiu na fase pré-eliminar e não disputa mais a competição em 2020.

A bronca de atleticanos com Tiago Nunes não é de hoje. Embora tenha sido um dos responsáveis pelas conquistas da Copa Sul-Americana, em 2018, e da Copa do Brasil, em 2019, a forma como o técnico deixou o Furacão e assinou com os paulistas, deixou mágoa e irritação. Até por isso, muitos rubro-negros comemoraram a eliminação do Timão.

