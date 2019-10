O Athletico segue sua caminhada em busca da melhor posição possível no Campeonato Brasileiro. Com a temporada ‘resolvida’ depois do título da Copa do Brasil, o Furacão quer ser a pedra no sapato de todo mundo. Neste domingo (29), às 19h, na Arena da Baixada o adversário é a Chapecoense, lanterna da competição. Apesar da simpatia de todos em Curitiba pela Chape, o objetivo rubro-negro é seguir vencendo. E a vitória seria um presente para o melhor jogador do time.

A partida Athletico x Chapecoense não terá transmissão de TV. Por conta de acertos diferentes dos clubes com as empresas de mídia, o jogo não poderá passar em nenhum canal. Você pode acompanhar a partida no nosso Tempo Real!

Aos 21 anos, Bruno Guimarães completa diante dos catarinenses 100 partidas com a camisa do Athletico. Chegou garoto, vindo do Audax, como uma promessa para o futuro. Mas rapidamente virou realidade. No ano passado, foi destaque do título paranaense – e, quando Tiago Nunes assumiu como treinador, o volante passou a ser o centro técnico do time principal. O futebol dele explodiu na campanha da Copa Sul-Americana, e já no final de 2018 começaram as primeiras sondagens do mercado internacional.

+ Confira os bastidores da final da Copa do Brasil no podcast De Letra!

Quem mais ‘namora’ o camisa 39 do Furacão é o Chelsea – mas, sem poder fazer transferências por conta de uma punição da Fifa, o interesse inglês ficou na geladeira. As boas atuações na Libertadores e principalmente na Copa do Brasil fizeram outros clubes procurarem o Athletico. Atlético de Madrid, Internazionale e o Shanghai Shenhua tentaram – os chineses ofereceram estratosféricos 40 milhões de euros (182 milhões de reais), mas Bruno não aceitou. E o Flamengo agora também quer entrar na briga. Além da convocação para a seleção olímpica.

Mas nada disso interessa Bruno Guimarães. Já recusou os milhões da China, nem quis saber de proposta flamenguista. E vai se consolidando cada vez mais como ídolo do Furacão. Graças às ótimas atuações em campo e também a uma relação única com o torcedor. Ele entrou no espírito rubro-negro, inclusive fazendo as provocações aos rivais no estilo que a galera gosta. “Uma linda história. Não consigo resumir em palavras o carinho e gratidão que tenho por esse clube e torcida. Me acolheram, abraçaram e me jogaram pra cima. Levarei o Athletico sempre no meu coração”, disse o volante.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro!

Além do camisa 39, Tiago Nunes deve colocar o time titular diante da Chapecoense. Ainda sem poder contar com Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Robson Bambu, Adriano e Camacho (sem contar com Bruno Nazário, que se recupera de cirurgia) – e ainda o suspenso Thonny Anderson -, o treinador mantém Madson na lateral e Lucas Halter na zaga. Do meio para frente, o time que ganhou a Copa do Brasil. Com Bruno Guimarães, claro.

Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 22ª Rodada

ATHLETICO x CHAPECOENSE

Athletico

Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Bruno Guimarães; Nikão, Marco Ruben e Rony.

Técnico: Tiago Nunes

Chapecoense

Tiepo; Eduardo, Douglas, Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos, Camilo, Renato e Arthur Gomes; Everaldo.

Técnico: Marquinhos Santos

Local: Arena da Baixada

Horário: 19h

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Flavio Rodrigues de Souza (SP)