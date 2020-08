O técnico Dorival Júnior, do Athletico, fez teste que apontou positivo para a Covid-19. O treinador do Furacão, entretanto, ainda fará um novo exame para confirmar se contraiu a doença provocada pelo coronavírus.

Aos 58 anos, o comandante atleticano está assintomático e já em repouso. Os auxiliares Lucas Silvestre e Leonardo Porto dirigirão o Rubro-Negro no duelo com o Santos, no domingo (16), às 19h45, na Vila Belmiro.

A informação foi publicada pela repórter Monique Vilela, da Rádio Banda B, e confirmada pela reportagem.

Antes de Dorival, o Athletico já teve outros 15 casos positivos. 14 deles antes da volta do futebol e outro no início de agosto. O clube, no entanto, não divulga os nomes e nem as funções de quem foi infectado.

