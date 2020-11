O Athletico recebe o Corinthians nesta sexta-feira, às 15h, no CAT do Caju, pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Furacão é o quinto colocado na competição, com 21 pontos, enquanto o Timão é o líder, com 28 pontos.

Assista ao vivo:

+ Mais do Furacão:

+ Athletico inscreve mais cinco jogadores para a Libertadores

+ Canesin ganha espaço no Athletico e vê ambiente melhor

+ Técnico do Athletico desabafa sobre casos de Covid-19 no futebol: “Interesse”

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?