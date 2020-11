O técnico Paulo Autuori desabafou sobre a atual situação de constantes infecções de Covid-19 no ambiente do futebol. Após a vitória do Athletico por 2×0 em cima do Atlético-MG – líder do Brasileirão e que enfrenta um surto da doença –, nesta quarta-feira (18), no Mineirão, o treinador chegou a falar em “competição injusta” e que “o interesse se sobrepôs à razão”.

“Sem tirar o mérito daqueles que possam vencer ou atingir os objetivos no campeonato, será uma competição injusta, porque muitas equipes às vésperas de seus jogos terão problemas de Covid-19 não só entre os jogadores, mas em relação à comissão técnica”, pontuou.

O Galo chegou a registrar 20 casos de coronavírus apenas às vésperas do confronto com o Furacão, contabilizando atletas e membros do staff. O próprio técnico Jorge Sampaoli foi vetado com a doença.

Atualmente, o Palmeiras também vive um surto da doença, com 15 contaminados. O Coritiba também convive com baixas no elenco pelo mesmo motivo e chegou a registrar 17 testes positivos em oito dias.

O Rubro-Negro também teve baixas em seu elenco ao longo da competição por conta da Covid-19. Em julho, o time chegou a um acumulado de 14 casos ao mesmo tempo.

“É um problema que transcende o futebol. O interesse se sobrepôs à razão no futebol brasileiro. É preciso não ter tanto descaso com aqueles que vivem do futebol”, finalizou.

+ Mais do Furacão:

+ Assista aos gols da vitória do Athletico sobre o Atlético-MG

+ Cristian Toledo: Furacão soube sofrer, mas também soube ganhar

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?