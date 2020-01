O Athletico está definindo o empréstimo do atacante Carlos Eduardo, do Palmeiras. O jogador de 23 anos deve chegar ao Furacão com contrato até o final da temporada.



Para selar a transferência, o Rubro-Negro deve ainda adquirir 20% dos direitos econômicos do atleta, por aproximadamente 1,2 milhão de dólares (R$ 4,9 milhões).



Carlos Eduardo fez 20 partidas pelo Porco na temporada passada. Anotou apenas um gol, diante do São Paulo, pelo Paulista.



O Athletico também negocia com o meia Marquinhos Gabriel, do Cruzeiro. O meia deverá vir por empréstimo até o final da temporada.

O jogador, que tem 29 anos e rodagem internacional, já trabalhou com o técnico Dorival Júnior no Santos, em 2015. Em janeiro de 2019 o Furacão já havia tentado trazer o jogador.

Com a camisa da Raposa, o meia atuou em 52 partidas e assinalou quatro gols. Somou 28 jogos na campanha do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe à Série B.

Marquinhos Gabriel tem passagens por Internacional, Sport, Bahia, Palmeiras, Al Nassr (Arábia Saudita), Santos, Corinthians e Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos).

