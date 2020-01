Em jogo eletrizante e com duas viradas, o Athletico venceu o Rio Claro por 4 a 2, na tarde desta segunda-feira (6), em Jundiaí, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha 2020.



Com o triunfo, o Furacão garantiu a classificação antecipada como líder do grupo 14 – Tupi, Bahia e XV de Piracicaba são os possíveis adversários na próxima fase.



O meia Renan Soares abriu o placar para o Athletico aos 4 minutos. O atacante recebeu na área e desviou do goleiro. O Furacão, entretanto, rapidamente tomou a virada. Com dois gols do atacante Danilo, o Rio Claro empatou e virou antes dos 18 minutos.



Atrás no placar, o Furacão novamente buscou assumir controle das ações, procurando manter a posse de bola e encurralar o adversário. O Rio Claro se fechava e apostava em contra-ataques pra aumentar a vantagem.



Aos 26, após erro da zaga rubro-negra, o atacante Danilo perdeu cara a cara a chance de um hat-trick. Isolado no ataque do Rio Claro, o jovem centroavante infernizou a zaga atleticana, que demonstrava desconcentração em diversos momentos.



Aos 30 minutos, o técnico Rafael Guanaes fez alteração ousada, tirando o lateral Luca Caio e colocando o atacante Jajá – o jovem de 18 anos seria um dos destaques da recuperação do time no embate. Erros de passe e nas tomadas de decisão, entretanto, impediam maior efetividade do Furacão.



Aos 36, Jajá mandou para as redes, mas o árbitro anulou por impedimento. O domínio rubro-negro não se convertia em gol, enquanto a defesa tomava sufoco a cada chegada do adversário. No intervalo, saíram o meia Iago e o zagueiro João Vialle, para as entradas de Pablo e Rômulo.

Na etapa final, o Furacão seguiu em busca da virada, que garantiria classificação antecipada como líder do grupo. Aos 15, Guanaes trocou o atacante Vinícius Mingotti por Paulo Victor.



Aos 22, após confusão na área e muita insistência, o Athletico empatou com Jajá. Aos 24, o mesmo Jajá sofreu pênalti e foi para a cobrança, mas parou no goleiro adversário. Cinco minutos depois, aos 29, Paulo Victor anotou o gol da virada. Aos 40, Jajá teve nova chance de cobrar pênalti e, desta vez, não desperdiçou, selando o placar.



