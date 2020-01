O Athletico vai disputar um torneio amistoso na Argentina como preparação para a Libertadores da América. Em janeiro, o Furacão enfrentará o Racing, dia 15/1, e o Boca Juniors, dia 19/1 (domingo), no Estádio Bicentenario.

Trata-se de um torneio de verão realizado na cidade de San Juan, no interior da Argentina. Além das três equipes, participarão os argentinos San Lorenzo, Huracán, Talleres e o peruano Universitario.

Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 7/1 (terça-feira), a partir das 12 horas pelo site www.aefutbol.com

Tradicionalmente, os times argentinos disputam uma competição de inter-temporada em Mar del Plata durante janeiro. Desta vez, a cidade próxima de Córdoba resolveu promover os encontros.

O Rubro-Negro estreia na temporada no dia 15 de fevereiro diante do Flamengo, no duelo pela Supercopa, em Brasília, que opõe o campeão da Copa do Brasil e o do Brasileirão.

Os jogadores do time principal também devem atuar em algumas partidas do Paranaense, para ganhar ritmo de jogo. O Estadual, entretanto, será jogado prioritariamente pelo grupo de aspirantes.

Na Libertadores, a largada será contra o Peñarol no dia 3 de março, às 21h30, na Arena. Além do conjunto uruguaio, estão no grupo C o chileno Colo-Colo e o boliviano Jorge Wilstermann.

