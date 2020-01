Após a vitória em cima do PSTC, por 1×0, o técnico Eduardo Barros elogiou a rápida integração com Dorival Júnior, treinador do time principal. O Athletico recebeu o time do interior na Arena da Baixada na última quarta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Paranaense e Dorival esteve na Arena acompanhando o confronto.

Mesmo que o comandante do time principal tenha chegado há poucas semanas, Barros revelou que o trabalho dos dois técnicos tem sido muito alinhado, inclusive, com ambos atuando nas duas equipes.

“No escopo das funções do Dorival (Júnior) está ajudar a coordenar a equipe de aspirantes, mas em 15 dias é impossível gerenciar todas as tarefas. Trocamos muitas informações”, detalhou. O treinador do time principal acompanhou a partida em um camarote e Eduardo explicou que, mesmo diante da forte rotina de trabalhos, os dois trocam muita informação a fim de estarem informados.

“Ele está muito envolvido neste momento com a preparação da equipe principal para a Supercopa, mas isso não impede de estar nas nossas rotinas. Temos conversas constantes”, disse. Além de Dorival se preocupar em estar por dentro das informações dos aspirantes, o caminho inverso também acontece. Eduardo Barros é um profissional ativo no grupo principal.

“Nem sempre estou nos treinamentos, mas sei sempre qual é o conteúdo trabalhado. Nos trabalhos, participo como auxiliar da casa, como um terceiro auxiliar, depois do Lucas Silvestre e Leonardo Porto. Estamos muito entrosados”, finalizou.

