O Athletico venceu por 1×0 o PSTC no primeiro jogo de 2020 na Arena da Baixada. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro recebeu o time de Cornélio Procópio pela segunda rodada do Campeonato Paranaense e garantiu o triunfo com um golaço do volante Christian, aos 27 minutos do segundo tempo. Ele acertou um chute de fora da área, no ângulo do goleiro. Veja o gol!

