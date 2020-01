Athletico, Coritiba e Paraná se reapresentaram para 2020 com poucas contratações. Até o momento, apenas o Coxa confirmou quatro reforços, enquanto o Furacão anunciou apenas uma novidade e o Tricolor vive momento de profunda indefinição.



O Furacão voltou às atividades nesta segunda-feira (6) com apenas uma novidade. O meia-atacante Fernando Canesin, do futebol belga, foi confirmado no final do ano passado. Já o centroavante Felipe Vizeu, que chegou a ter seu empréstimo ao Athletico anunciado pela Udinese-ITA, voltou atrás após receber uma proposta do futebol russo e não deve defender o Furacão.



A diretoria atleticana, por outro lado, está próxima de fechar com o atacante Carlos Eduardo, do Palmeiras. A negociação está avançada e o empréstimo deve ser concretizado ainda nesta semana. Por fim, o novo técnico é Dorival Júnior.



Já o Coxa se apresentou na última sexta-feira (3) com quatro contratações, além do treinador Eduardo Barroca: o goleiro César, que veio do Londrina, o lateral-direito Lucas Ramon, ex-RB Bragantino, o zagueiro Rodolfo, que estava no rival Paraná e, por fim, o volante Nathan Silva, do Atlético-MG, mas que atuou no Atlético-GO em 2019.



A direção ainda deve confirmar mais dois atletas. O volante Renê Júnior, do Corinthians, e o atacante Gabriel, que pertencia ao Flamengo e estava no Kashiwa Reysol, do Japão, acertam detalhes – a segunda negociação está mais avançada.



O goleiro Alex Muralha, os zagueiros Nathan Ribeiro e Sabino, o lateral-esquerdo William Matheus, o volante Matheus Sales, o meia Giovanni e os atacantes Robson e Wanderley definiram suas permanências.



No Tricolor, a situação é mais complicada. Sem dinheiro e devendo salários, a diretoria ainda não definiu o técnico e o auxiliar Alan Aal deve começar o ano como interino. A cúpula paranista ainda busca um investidor para arrendar o departamento de futebol.



Enquanto isso, através de parcerias com times do eixo, o Paraná encaminhou as contratações do zagueiro Thales, do Internacional e que jogou Criciúma na temporada anterior, do meia Dudu Feitoza, do Vasco da Gama, e do atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians. O lateral-direito Paulinho, do Tubarão, também deve ser confirmado.

Athletico

Fernando Canesin (meia-atacante, Oostende-BEL)

Carlos Eduardo (meia-atacante, Palmeiras) – a confirmar

Coritiba

César (goleiro, Londrina)

Lucas Ramon (lateral-direito, RB Bragantino)

Rodolfo (zagueiro, Paraná)

Nathan Silva (volante, Atlético-MG)

Renê Júnior (volante, Corinthians) – a confirmar

Gabriel (atacante, ex-Flamengo e Kashiwa Reysol-JAP) – a confirmar

Paraná

Thales (zagueiro, Internacional) – a confirmar

Paulinho (lateral-direito, Tubarão) – a confirmar

Dudu Feitoza (meia, Vasco da Gama) – a confirmar

Gustavo Mosquito (atacante, Corinthians) – a confirmar

