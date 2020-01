O Coritiba acertou nesta sexta-feira a renovação de contrato do goleiro Alex Muralha até o final da temporada. O arqueiro, que pertence ao Flamengo, acertou um novo vínculo de empréstimo com o Coxa. Conforme a Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná havia adiantado na última quinta-feira, Muralha já havia manifestado o seu interesse de permanecer no Alto da Glória, o que favoreceu para o novo acerto.

Ainda nesta sexta-feira, o Coritiba acertou com o goleiro César, do Londrina, também por empréstimo até o final do ano. Com isso, o Verdão terá novamente uma disputa grande pela meta com Muralha, César e o retorno do experiente Wilson.

Para fechar a renovação do empréstimo com o Coritiba, Alex Muralha prorrogou o seu vínculo com o Flamengo até o fim de 2021. O Coxa ficará responsável por pagar parte do salário do atleta.

+ Mais do Coxa:

+ Goleiro do Londrina fecha com o Coritiba até o final da temporada

+ Coritiba volta aos trabalhos com novo técnico e elenco modificado