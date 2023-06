Ouça a voz da sabedoria da Capitana: busque autoatendimento e não fique a ver navios (ou seriam “ônibus”?) em Curitiba e região metropolitana!

Os Totens de Autoatendimento (ATM) da Metrocard permitem a compra de créditos de passagens com pagamento por meio de cartão de débito bancário. Nos totens é possível também comprar créditos para o telefone celular, pagar contas e realizar outros serviços.

Confira os locais com autoatendimento disponível:

Central de Atendimento em Curitiba;

Estação Tubo Rui Barbosa – Curitiba

Terminal Central de Araucária;

Terminal Central de São José dos Pinhais;

Terminal de Campo Largo;

Terminal de Fazenda Rio Grande;

Terminal de Pinhais;

Terminal de Piraquara;

Terminal Guadalupe – Curitiba

Terminal Guaraituba – Colombo;

Terminal Maracanã – Colombo

A Metrocard investe em tecnologia e benefícios aos clientes com o que há de melhor e mais moderno no setor de mobilidade urbana para trazer aos passageiros da região metropolitana de Curitiba.

Tecnologia de ponta, biometria facial, gerenciamento de frota, aplicativo com acompanhamento de horários e linhas de ônibus em tempo real, Wi-Fi em tubos e terminais, acessibilidade e um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país posicionam a Metrocard como referência no transporte coletivo metropolitano.