Imprevistos acontecem, não é mesmo? A internet resolve a maioria dos problemas e ficar sem ela é impensável no dia […]

Imprevistos acontecem, não é mesmo? A internet resolve a maioria dos problemas e ficar sem ela é impensável no dia a dia, especialmente de quem depende de transporte coletivo.

Por sorte, anjos da guarda como a Capitana existem! Para facilitar a vida dos usuários de ônibus de Curitiba e região metropolitana, a Metrocard oferece conexão Wi-Fi em vários tubos e terminais!

Para acessar é preciso ter o cartão Metrocard com créditos e tê-lo utilizado nos últimos 60 dias. A conexão tem duração máxima de 30 minutos e é disponibilizada nos horários de funcionamento dos pontos.

Confira os pontos com conexão Wi-Fi:

Estação Tubo 19 de Dezembro

Estação Tubo Aeroporto

Estação Tubo Autódromo

Estação Tubo Camilo Di’Lellis

Estação Tubo Carlos Gomes

Estação Tubo Ferrari

Estação Tubo Pastor Manoel Virgílio de Souza

Estação Tubo Paulo Kissula

Estação Tubo Rui Barbosa

Estação Tubo Vila Nova

Terminal Afonso Pena – São José dos Pinhais

Terminal Angélica

Terminal Cachoeira

Terminal Central de Araucária

Terminal Central de São José dos Pinhais

Terminal de Almirante Tamandaré

Terminal de Campo Largo

Terminal de Fazenda Rio Grande

Terminal de Pinhais

Terminal de Piraquara

Terminal de Quatro Barras

Terminal do Jardim Paulista

Terminal do Roça Grande

Terminal Guadalupe

Terminal Guaraituba – Colombo

Terminal Maracanã

Terminal Pinheirinho

Terminal Velho da Fazenda Rio Grande

A Metrocard investe em tecnologia e benefícios aos clientes com o que há de melhor e mais moderno no setor de mobilidade urbana para trazer aos passageiros da região metropolitana de Curitiba.

Tecnologia de ponta, biometria facial, gerenciamento de frota, aplicativo com acompanhamento de horários e linhas de ônibus em tempo real, Wi-Fi em tubos e terminais, acessibilidade e um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país posicionam a Metrocard como referência no transporte coletivo metropolitano.