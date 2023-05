A Capitana é poderosa, mas não pode estar em todos os lugares para ajudar todo mundo!

Na tirinha, a capivara mais querida de Curitiba e região metropolitana ensina que o app Metrocard disponibiliza a rota ideal, com o itinerário completo em tempo real para você chegar aonde precisa no horário certo!

Evite pegar ônibus errado, correria, atrasos e constrangimentos! Planeje sua viagem com o aplicativo Metrocard e ganhe velocidade e qualidade na sua rotina.

Baixe o app Metrocard clicando aqui. – http://onelink.to/skm4m8

A Metrocard investe em tecnologia e benefícios aos clientes com o que há de melhor e mais moderno no setor de mobilidade urbana para trazer aos passageiros da região metropolitana de Curitiba.

Tecnologia de ponta, biometria facial, gerenciamento de frota, aplicativo com acompanhamento de horários e linhas de ônibus em tempo real, Wi-Fi em tubos e terminais, acessibilidade e um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país posicionam a Metrocard como referência no transporte coletivo metropolitano.