Quem nunca comprou uma raspadinha da lotérica ou jogou na mega-sena, não é mesmo? Se você é o tipo de pessoa que gosta de jogar e testar sua sorte, sabia que, segundo a Caixa Econômica Federal, para o jogo simples de seis dezenas na Mega Sena a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Pois é!

E se a gente te contar que em Curitiba existem outras iniciativas em que você pode participar de sorteios, testar sua sorte, ter maiores chances de ganhar e ainda ajudar o próximo? Você apostaria?

Um dos projetos é do analista de logística, José Eduardo Fernandes da Silva, que começou a fazer sorteios de carros antigos devido a necessidade de ter uma renda extra para custear as várias necessidades do filho, Felipe Oliveira Fernandes que tem paralisia cerebral grave gerada por demora no parto.

“As sequelas são muito graves como, não poder andar, não falar, não se alimentar via oral, não ter nenhum movimento voluntário, ter imunidade baixa, além de usar muitas medicações para controlar as crises de epilepsia. Tal ocorrido no nascimento também causou a morte da mãe dele. Então desde que meu filho nasceu sou pai e mãe”, explica José.

José Eduardo Fernandes da Silva e seu filho Felipe Oliveira Fernandes. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Já foram 40 sorteios desde março de 2020 e, no momento, você pode concorrer a um fusca ano 1972 com teto solar todo personalizado, pelo valor de R$ 39,00 cada bilhete. E um Ford Corcel 2 de 1983, todo restaurado e original, com o valor de R$ 36,00 cada número. “Dois ganhadores já nos doaram os carros ganhos para podermos fazer novamente o sorteio. E, além disso, duas pessoas já ganharam duas vezes. Muita sorte, né? Apesar de ser muito fácil ganhar em comparação com loterias”, contou.

Fusca ano 1972 com teto solar personalizado, que será sorteado pelo projeto. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

“Precisamos muito fortalecer esse projeto, aumentando a corrente do bem, porque recentemente perdemos o processo contra a maternidade que causou os erros que geraram a deficiência intelectual e motora no meu filho e a morte da minha ex-esposa. Tínhamos uma pensão parcial e agora não temos mais e isso faz muita falta”. Para participar é só acessar o site www.amigosdofelipe.com.br e comprar seu número.

Os sorteios sempre são feitos pela extração do resultado da loteria federal e o resultado é compartilhado nos grupos de Whatsapp do projeto (41 9866-8953). Além disso, é possível também acompanhar as novidades pelo Instagram @rbamigosdofelipe.

Quer testar sua sorte em mais correntes do bem? Confira outras três iniciativas:

Instituto 4 Patas

Mariana Mazzon, do Instituto 4 Patas: sorteios recorrentes ajudam a manter a instituição. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

O projeto SOS 4 Patas nasceu há 9 anos e foi idealizado pela Mariane Mazzon, a qual reuniu pessoas que sempre foram apaixonadas pela causa animal e começaram a atuar em resgates de animais que se encontravam em estado de vulnerabilidade, cuidando e mantendo-os em condições saudáveis e direcionando para adoções. O instituto sempre realiza sorteios, atualmente, tem três rolando: um iPhone; caixa de Som JBL, um Aspirador Robô de Pó Kabum e um HeadPhone JBL; violão e chapéu autografado da Ana Castela.

Para participar, é só acessar aqui, comprar seu número e torcer!

Um lugar ao sol

Imagem de como ficará a sede própria da instituição. Sorteios e rifas ajudam a manter as ações. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Com uma atenção especial voltada às crianças de zero a 14 anos, a ONG Um Lugar ao Sol, desde 2004, visa cuidar do desenvolvimento de centenas de crianças e adolescentes. Esse auxílio é feito por meio de uma gama de projetos sociais oferecidos que contam com: oficinas de reforço escolar (matemática, português, história, alfabetização); esportes (Jiu-Jitsu e Capoeira); teatro; meditação; desenho; libras; imagem e moda.

A instituição realiza rifas e sorteios e a próxima será a de páscoa! É só acompanhar as redes sociais do projeto @ongumlugaraosol e participar.

ONG Amigo Animal

Cerca de 120 animais são cuidados pela ONG Associação do Amigo Animal. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A Associação do Amigo Animal, fundada em 2000, visa trazer melhores condições de vida para os animais que vivem nas cidades, vítimas do abandono ou maus tratos. A ONG conta com rifas mensais para ajudar a pagar despesas com aluguel, ração, veterinário, medicamentos, materiais de limpeza e outros, dos 120 cães abrigados em lares temporários em Curitiba. O sorteio do mês conta com 5 brindes e custa R$10 cada número. Para participar, a venda é feita via mensagem direta no Instagram @adocoesamigoanimal ou no Whatsapp (41) 99507-7979.