Lista dos vereadores eleitos em Pedro Osório-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pedro Osório neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pedro Osório. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos nove representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo local.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado pedro-osoriense. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população no processo democrático, refletindo a importância do voto na construção do futuro da cidade.

Os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Pedro Osório são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PEDRO OSÓRIO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Dulce Andrade PP 6,08% 318 2º Fininho Souza PDT 5,68% 297 3º Amalia Ritta MDB 5,41% 283 4º Ari Ishizaka PP 5,11% 267 5º Betinho Amaral MDB 4,06% 212 6º Luisinho Taubner PT 4,06% 212 7º Serginho Wonglon PT 3,84% 201 8º Michel Zenón MDB 3,79% 198 9º Carlos Alberto PDT 3,69% 193

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a escolha dos representantes municipais baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.