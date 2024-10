Lista dos vereadores eleitos em Inaciolândia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Inaciolândia – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados que definirão o futuro político do município.

O resultado das eleições 2024 em Inaciolândia promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma renovação parcial dos representantes locais. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos, representando os interesses da comunidade e trabalhando pelo desenvolvimento da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Inaciolândia são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valmir da Contabilidade UNIÃO 7,49% 314 2 Sávio Duarte MDB 6,97% 292 3 Wender Eterno PDT 6,42% 269 4 Bruna Borges MDB 6,01% 252 5 Eldes Coró PP 5,25% 220 6 Fran Guedes PDT 4,65% 195 7 Lucimeire Alves PL 4,51% 189 8 Fernando Silvestre PDT 4,06% 170 9 Olair Peixoto PP 2,48% 104

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.