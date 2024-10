Lista dos vereadores eleitos em Cambuci-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cambuci, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cambuci. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes da Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 em Cambuci está prestes a ser conhecido, trazendo novidades para o cenário político local. A cidade, que acompanhou de perto as campanhas e debates dos candidatos nas últimas semanas, agora se prepara para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Cambuci são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ramon Nego Vel UNIÃO 7,65% 810 2 Bethânea de Tadeu SOLIDARIEDADE 6,70% 709 3 Leila Velasco PP 6,45% 683 4 Cecéia Dias PL 5,56% 588 5 Magnum Rocha PL 4,99% 528 6 Jefinho REPUBLICANOS 4,61% 488 7 Edivan Meu Rei REPUBLICANOS 4,05% 429 8 Juninho Defanti UNIÃO 3,99% 422 9 Lucas Vieira SOLIDARIEDADE 3,73% 395

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.