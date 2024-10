Lista dos vereadores eleitos em Axixá-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Axixá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará a lista oficial dos vereadores eleitos em Axixá. A cidade, localizada no estado do Maranhão, vive um momento crucial para o futuro da política local, com a definição dos nomes que irão compor o poder legislativo municipal a partir do próximo ano.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Axixá são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM AXIXÁ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leandro Mendonca MOBILIZA 9,45% 934 2 Nhorico de Centro Grande MOBILIZA 6,81% 673 3 Roselia Brandao PSB 6,78% 670 4 Nil Rocha MOBILIZA 5,70% 563 5 Zé de Jaime MDB 4,51% 446 6 Elquinho PSB 4,23% 418 7 Badê PSB 4,18% 413 8 Elias Batista MDB 3,61% 357 9 Professor Lucinezio PSD 2,88% 285

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos ou coligações que obtiveram melhor desempenho geral.