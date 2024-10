Quantos votos Pimentel e Graeml receberam em cada região de Curitiba? Veja no mapa

Eduardo Pimentel (PSD), prefeito eleito de Curitiba venceu em todas as zonas eleitorais da capital paranaense, na votação deste domingo (27). O candidato fez 531.029 votos (57,64% do total), contra 390.254 votos (42,36% do total) de Cristina Graeml (PMB).

No segundo turno, Pimentel conseguiu reverter a boa votação que Graeml teve especialmente na região central de Curitiba. Na 177ª Zona Eleitoral, onde estão as seções eleitorais dos bairros Água Verde, Centro, Rebouças, Alto da XV, Cristo Rei, Tarumã, Jardim Botânico, Prado Velho, Parolin e Guaíra, 6 a cada 10 votos foram para Pimentel (59,73% x 40,27%).

O percentual foi praticamente o mesmo da 1ª Zona Eleitoral, onde estão as seções dos bairros Abranches, Taboão, Cachoeira, Barreirinha, São Lourenço, Pilarzinho, Vista Alegre, Mercês, Bom Retiro, São Francisco, Ahu, Juvevê e Alto da Glória.

A maior diferença de votos entre os candidatos foi registrada na 175ª Zona Eleitoral, onde Pimentel teve cerca de 22,3 mil votos a mais que Graeml (62,78% X 37,22%) . Bairros como São Miguel, Cidade Industrial e Tatuquara, locais onde Pimentel havia sido o mais votado no primeiro turno, aumentaram a diferença.

Na 174ª Zona Eleitoral foi registrada a menor diferença de votos entre os candidatos no segundo turno. Com 54,05% da preferência dos eleitores, Pimentel ficou à frente de Graeml (45,95%) por aproximadamente 7,4 mil votos. Na região ficam os bairros Jardim das Américas, Guabirotuba, Hauer, Boqueirão e Alto Boqueirão – no primeiro turno a candidata do PMB havia sido a mais votada em 4 dos 5 bairros.

Votos por região de Curitiba no 2º turno

Zona Eleitoral Eduardo Pimentel (PSD) Cristina Graeml (PMB) 1ª ZE 59,64% (55.019 votos) 40,36% (37.231 votos) 2ª ZE 56,23% (54.916 votos) 43,77% (42.744 votos) 3ª ZE 55,76% (50.321 votos) 44,24% (39.924 votos) 4ª ZE 56,79% (53.259 votos) 43,21% (40.524 votos) 145ª ZE 58,07% (52.785 votos) 41,93% (38.109 votos) 174ª ZE 54,05% (49.374 votos) 45,95% (41.976 votos) 175ª ZE 62,78% (54.769 votos) 37,22% (32.477 votos) 176ª ZE 56,40% (49.286 votos) 43,60% (38.108 votos) 177ª ZE 59,73% (56.122 votos) 40,27% (37.841 votos) 178ª ZE 57,18% (55.178 votos) 42,82% (41.320 votos)