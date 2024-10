Prometeu? Tem que cumprir! Veja todas as promessas de Eduardo Pimentel para Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD), venceu a eleição do domingo (27) para prefeito de Curitiba e vai assumir a cadeira do Palácio 29 de Março no 1º de janeiro de 2025. Após quase oito anos como vice-prefeito de Rafael Greca (PSD), Pimentel prometeu ser o prefeito de “todos e todas”.

Na campanha de Pimentel, várias promessas nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança, população de rua, esporte, entre outras foram ditas. A Tribuna do Paraná separou várias delas que foram reproduzidas no site oficial do então candidato.

Vale guardar e repassar aos amigos para depois cobrar o prefeito eleito de Curitiba de 2025 a 2028. Aliás, você sabe quem é Eduardo Pimentel? Leia aqui sobre o futuro gestor da capital paranaense.

Em uma sabatina com a Tribuna em um boteco de Curitiba, antes das eleições, Pimentel reforçou suas promessas para áreas como trânsito, segurança, transporte coletivo, famílias e mais.

Saúde

Inauguração do Hospital do Bairro Novo (200 leitos).

⁠2 novas UPAS (Santa Felicidade e Rebouças).

⁠6 novas unidade de saúde: Janaína (Tatuquara), Caximba, Parque Iguaçu (Sítio Cercado), Tarumã, Distrito Sanitário Matriz e Corbélia (CIC).

Inauguração do Centro de Apoio de Diagnóstico por Imagem: realização gratuita de exames de Raio-x, Tomografia, Ressonância Magnética, ultrassonografias e videoscopias.

2 novos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial).

1 novo Centro de Atenção ao Autismo de Curitiba.

UPA do Tatuquara, em Curitiba. Foto: Aniele Nascimento/Arquivo/Gazeta do Povo

Educação

Inauguração de 36 novos CMEIS, com a oferta de mais ⁠9 mil vagas nas creches.

Criação do Vale-Creche para famílias com renda de até 3 salários mínimos.

Revitalização das 37 escolas de educação integral e reforço nas atividades de contraturno em todas as 187 unidades, com esportes, atividades artísticas, aulas de Educação Financeira e Empreendedorismo.

⁠Premiação para servidores e escolas.

Implantação do Centro de Referência e Pesquisa para o Desenvolvimento Profissional Docente: capacitação contínua.

Ampliação de unidades de educação especial.

Implantação do programa EJA Geração de Renda.

3 novas escolas de educação integral com metodologia Montessoriana.

100% das escolas municipais com o programa Curitibinhas Poliglotas: aulas de inglês e espanhol.

Climatização (ar-condicionado) nas unidades educacionais de Curitiba.

Esporte, lazer e juventude

Ampliação do horário das principais unidades de esporte e lazer de Curitiba, que vão funcionar das 6h às 22h.

Oferta de aulas de skate gratuitas nas pistas públicas de Curitiba.

Implantação do programa Aprendiz Atleta (14 a 24 anos): inédito no país.

Ampliação do Curitiba Escola+Esporte = 10.

Implantação de quadras de esportes de areia nos Centros de Esporte e Lazer e praças (vôlei de praia, beach tennis e futevôlei).

Implantação das “Piscinas Solares” (painéis fotovoltaicos para o aquecimento).

Implantação do programa Curitiba E-Sports (games).

Ampliação de academias de musculação para todos os Clubes da Gente.

Implantação do Campo Municipal de Futebol Americano e Rugby.

Implantação de Ginásio PoliParadesportivo.

Implantação da Linha Paradesportiva.

Implantação de 4 Centros de convivência para a pessoa idosa.

Criação do Programa Mulher no Esporte.

Implantação do Alojamento Municipal de Esportes.

Regulamentação da publicidade em espaços de esporte e lazer do município.

Fortalecer iniciativas como Viva o Sábado (piscinas abertas), Jogos do Piá e Virada Esportiva.

Habitação

Reestruturação da Cohab, para maior celeridade no atendimento aos que precisam de moradia.

Para reduzir o déficit habitacional, atender 20 mil famílias das faixas 1 e 2 com diferentes tipos e serviços de habitação.

Aluguel Social Permanente: auxílio financeiro para locação social para que o cidadão em processo de emancipação não comprometa toda a sua renda.

Maior subsídio financeiro para famílias das faixas 1 e 2 darem entrada no seu imóvel a partir da combinação de subsídios da Prefeitura e do Estado.

Programa de Moradia Acessível para as faixas 1 e 2 em parceria com a iniciativa privada em regiões que já têm serviços estruturados da Prefeitura.

Meio ambiente e mudanças climáticas

Criação de 8 novos parques.

Criação de 3 “Florestas Urbanas” em bairros de alta densidade.

Plantio de mais 500 mil árvores em quatro anos.

Avanço nas obras do Bairro Novo da Caximba.

Continuidade da Reserva Hídrica do Futuro.

Implantação do Ecodistrito Belém.

Implantação do novo Museu de História Natural próximo ao Jardim Botânico.

Implantação do Ecocidadão Inovação: transformar resíduos recicláveis em pavers, lajotas, bancos e floreiras.

Ampliar o programa de compostagem de Curitiba com a criação do Composta Cidade.

Fortalecimento do programa Combustível Derivado de Resíduos Sólidos Urbanos (CDRU).

Ampliação do programa Curitiba Mais Energia: paineis fotovoltaicos em 28 novos locais.

Estudo para implantação do projeto Moradias Sustentáveis Olaria.

Estudo para geração de energia renovável para a iluminação pública municipal.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Mulheres

Criação da Secretaria Municipal da Mulher.

Implantação do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres (CRAM).

Criação do Fundo Municipal de Políticas para Mulheres.

Implantação do Sistema de Acompanhamento de Mulheres em Situação de Violência conectado à Muralha Digital.

Criação de auxílio emergencial para mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social.

Criação da Casa para Mulheres Gestantes em Situação de Rua.

Criação do auxílio moradia emergencial para mulheres em situação de violência.

Ampliação de 100 para 250 botões de pânico em Curitiba para mulheres vítimas de violência doméstica que contam com medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário.

Criação das Patrulheiras Comunitárias.

Pessoa com deficiência

Criação da Escola da Inclusão.

Ampliação do Transporte Acesso.

Ampliação do serviço da Central de Libras (24 horas).

Criação da Central de Audiodescrição para pessoas cegas e com baixa visão.

Implantação de Ginásio PoliParadesportivo.

Implantação da Linha Paradesportiva.

Criação do Departamento de Acessibilidade Arquitetônica.

Mais mutirões de emprego PCD.

Pessoas em situação de rua

Criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

⁠Implantação do Housing First, “aluguel social”, destinando auxílio financeiro para que pessoas em situação de rua tenham moradia própria. Duração de 6 meses a 2 anos.

⁠Empresas contratadas pela Prefeitura deverão destinar vagas para pessoas em situação de rua.

Ampliação do Programa Família Extensa para pessoas em situação de rua.

Inauguração de 2 novos FAS SOS (descentralização).

⁠Mais vagas em comunidades terapêuticas.

Ação integrada do município com o Ministério Público, o Judiciário e entidades de classe representativas de Curitiba e do Paraná.

Idosos

Criação do Departamento de Atenção ao Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

Ampliação do Programa Família Extensa para pessoas idosas.

Vagas garantidas em atividades nos espaços de esporte e lazer da Prefeitura.

Implantação de 4 Centros de convivência para a pessoa idosa.

Diversidade e Igualdade étnico-racial

Ampliação da Caravana Étnico-Racial: Iniciativa da atual gestão, tem uma programação de eventos em espaços públicos para a efetivação e o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento ao racismo.

Ampliação dos programas voltados à população LGBTQI+: O programa soma ações de formação e orientação aos servidores públicos e de qualificação dos serviços voltados à população LGBTQI+, além do enfrentamento ao preconceito.

Implantação do Centro de Cidadania LGBTQI+.

Criação do Programa TransFormar para atender a população trans curitibana em situação de vulnerabilidade e risco.

Promover o Festival da Diversidade para fomento à cultura e suporte ao empreendedorismo LGBTQI+.

Proteção animal

Construção do Hospital Municipal Veterinário Sul. O Hospital Municipal Veterinário Norte, no bairro Taboão, já está em construção.

Implantação do Centro de Triagem e Reabilitação: Em função das mudanças climáticas, são essenciais para a preservação da biodiversidade e o bem-estar animal.

Castração e microchipagem em 100 mil cães e gatos nos próximos quatro anos. Também serão feitas vacinações e exames clínicos gratuitos.

Segurança alimentar e combate à fome

Implantar o programa Curitiba Cidade que Alimenta.

Inauguração do Restaurante Popular do Tatuquara.

Implantação do Restaurante Popular do Boqueirão.

Inauguração do Restaurante Popular do Cajuru.

Inauguração da Fazenda Urbana da CIC.

Implantação da Fazenda Urbana do Tatuquara.

Implantação de novos pontos do Mesa Solidária junto às novas unidades da Prefeitura.

Estudo de viabilidade de reabertura do Sacolão da Família Monteiro Lobato, no Tatuquara.

Lançamento do selo de indicação geográfica para promoção e valorização de produtos da RMC.

Lançamento de produtos e guias gastronômicos étnicos ou temáticos.

Segurança pública

Fortalecimento da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado na Área de Segurança Pública: 4 mil agentes de segurança atuando em conjunto (GM e PM) na capital.

Implantação do programa de Policiamento orientado pela Inteligência (POI): Descentralização da Muralha Digital, com mais câmeras pelos bairros de maior risco, e policiamento de proximidade orientado pela Inteligência de dados do Mapa de Risco.

Implantação da Divisão de Proteção no Transporte Coletivo (PTC).

Criação da Divisão de Atendimento ao Turista.

Implantação do Programa de prevenção do suicídio na Guarda Municipal.

Concurso público e capacitação contínua da Guarda Municipal.

Foto: Luiz Costa / SMCS.

Cuidado com a cidade e obras públicas

Implantação do Plano de Redesenvolvimento da Região Central (Centro, Rebouças e São Francisco): Além da ampliação da Muralha Digital, de novas iniciativas para resgate da população em situação de rua e da continuidade na modernização da iluminação pública para dar mais segurança nos três bairros, o Plano de Redesenvolvimento da Região Central de Curitiba vai propor novas áreas verdes (Floresta Urbana), incentivos inéditos para que construtoras transformem prédios antigos desocupados em moradias (retrofit) e novas fases dos programas Caminhar Melhor, com novas calçadas acessíveis, e Rosto da Cidade, de renovação de prédios históricos, ruas e outros espaços públicos (praças, largos e equipamentos de esporte, lazer e culturais) nos três bairros centrais.

500 km de antipó antigo vão virar asfalto novo e ganhar calçada nova entre 2025 e 2028: 125 km por ano de obra de “pavimentação completa” com asfalto novo e sempre com calçada refeita ou nova e meio fio.

Regularização de 180 km ruas não oficiais em 4 anos: Acelerar a oficialização de vias que atendam aos requisitos mínimos para tal, com a finalidade de permitir que a municipalidade possa atuar nestas áreas com a instalação de infraestrutura de drenagem e pavimentos e urbanização. Investimento: R$ 135 milhões/ano.

Nova fase do Caminhar Melhor: 200 km de calçadas acessíveis (revitalizadas ou implantadas), em 4 anos, para os 22% da população que andam a pé.

Nova fase do Plano Cicloviário com 200 km de novas estruturas cicloviárias nos próximos 4 anos: Já em 2025 serão 70 km para a Curitiba chegar a 400 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

Conclusão do Bairro Novo da Caximba.

Avanço no projeto da Reserva Hídrica do Futuro.

Avanço das obras dos novos Inter 2 e BRT Leste-Oeste.

Melhorias na Mateus Leme com Rodovia dos Minérios: Pavimentação de área de acostamento para permitir a implantação de mais uma faixa de circulação na rua Mateus Leme, entre a rodovia PR-092 e a rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas, no bairro Abranches (Regional Boa Vista).

Construção trincheira Antônio de Cristo e Estrada da Graciosa: Estrutura com extensão de 3.970 metros sob a BR-116, no bairro Atuba (Regional Boa Vista).

Construção de ponte sobre o Rio Bacacheri na rua Paulo Turkiewicz / Gugliemo Marconi: Obra com intervenção numa extensão de 2.000 metros, ligando o Bairro Alto e o Tarumã (Regionais Boa Vista e Cajuru).

Requalificação da ligação da Estrada Nova de Colombo com a Estrada Canta Cândida, no bairro Santa Cândida (Regional Boa Vista).

Construção do novo viaduto na rua Eduardo Pinto da Rocha: sobre a linha férrea, estrutura terá extensão de 347 metros. O viaduto existente, hoje requalificado para a passagem de veículos leves, será desativado passando a servir de passagem a pedestres e ciclistas, estruturado como um boulevard para observação da operação ferroviária, no bairro Alto Boqueirão (Regional Boqueirão).

Nova ponte na Rua Nova Aurora: Prolongamento do binário Nova Aurora/Ourizona até a Rua Eduardo Pinto da Rocha com a construção de uma ponte, com extensão de 800 metros, para a ligação da rua Nova Aurora com a Jorge Simão (entre Ribeirão dos Padilhas e Rua Eduardo Pinto da Rocha), integrando o Sítio Cercado e o Alto Boqueirão (Regionais Bairro Novo e Boqueirão).

Implantação do Trinário da Avenida Marechal Floriano Peixoto: Trinário de viadutos da Anne Frank, Tenente Francisco Ferreira de Souza e Marechal Floriano. O novo viaduto na Anne Frank possibilitará a ligação com a Rua Aloísio Finzetto, por sobre a Linha Verde, de quem vem do Boqueirão no sentido Rebouças. Outro viaduto na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza possibilitará duas ligações no sentido Boqueirão passando por cima da Linha Verde: uma de quem vem do centro pela Rua Escritora Lurdes Strozzi e outra de quem vem da Avenida Presidente Wenceslau Braz. A construção será em forma de “Y”, com duas origens (centro e Conectora 3) e destino à região do Boqueirão. O viaduto existente da Avenida Marechal Floriano será a via central do sistema “trinário Marechal” e destinado ao sistema de transporte coletivo, aos pedestres e ciclistas. Sobre o viaduto, será implantada uma nova estação de transporte, permitindo aintegração tarifária entre as linhas que utilizam o eixo da Linha Verde e o eixo Boqueirão. A intervenção irá melhorar o sistema viário e o transporte na ligação entre os bairros Hauer, Prado Velho e Parolin, em uma extensão de 6.055 metros/6 Km (Regionais Boqueirão, Matriz e Portão).

Construção de ponte sobre o Rio Bacacheri na rua Paulo Turkiewicz / Gugliemo Marconi: Obra com intervenção numa extensão de 2.000 metros, ligando o Bairro Alto e o Tarumã (Regionais Boa Vista e Cajuru).

Obras do Eixo Victor Ferreira do Amaral, com extensão de 1.400 metros (1,4 Km), no bairro Tarumã (Regional Cajuru).

Acesso do Contorno Sul ao Eixo de Integração, no bairro CIC (Regional CIC).

Linha Verde Sul-Sul: Implantação da ligação viária, numa extensão de 2.000 metros (2 Km) desde a Izaac Ferreira da Cruz até o Contorno Sul, integrando os bairros CIC, Pinheirinho e Tatuquara (Regionais CIC, Pinheirinho e Tatuquara).

Construção do Binário do Orleans: Implantação de um binário sobre a rodovia BR-277, numa extensão de 6.000 metros (6 Km) integrando os bairros CIC e Orleans, com a manutenção do viaduto existente e a construção, pelo Governo do Estado, de outro viaduto em paralelo. Caberá à Prefeitura desenvolver o projeto viário nas ligações de ambos os lados da rodovia. No sentido Santa Felicidade, o binário será formado pelas ruas Rua Professor João Falarz e depois Avenida Vereador Toaldo Túlio, por sobre a BR, no itinerário do viaduto existente. No sentido oposto, a Rua Monsenhor Boleslau Falarz, passando pelo novo viaduto a ser construído e seguindo a uma diretriz viária que será aberta até o encontro com a Bernardino Iatauro. A nova estrutura viária possibilitará a ligação até a Rua Eduardo Sprada, numa extensão de 2,2 km, desde a Bernardino Iatauro, onde será implantada a nova diretriz que ligará ao viaduto novo. A intervenção incluirá a implantação de novo pavimento, de calçadas planas e acessíveis e estrutura cicloviária, de novo sistema de drenagem e de serviços de paisagismo e sinalização (Regionais CIC e Santa Felicidade).

Construção de viaduto por sobre a BR-476 entre as ruas Rua Hasdrubal Bellegard/Rodolpho Hatschbach, com extensão de 3.300 metros (3,3 km), na CIC (Regional CIC).

Implantação da Conectora 1, com extensão de 7.300 metros (7,3 Km), entre o CIC e Capão Raso (Regionais CIC e Pinheirinho).

Requalificação da Rua Teffé, com extensão de 1.500 metros (1,5 km), nos bairros Bom Retiro e Vista Alegre (Regionais Matriz e Santa Felicidade).

Construção da trincheira sob a Avenida Prefeito Lothário Meissner: A trincheira sob a Avenida Prefeito Lothário Meissner, com extensão de 3.225 metros, possibilitará a ligação das ruas Alberto Twardowskie Ostoja Roguski eliminando o semáforo existente. A ligação irá melhorar o tráfego na região facilitando a integração no sentido Prado Velho-Cristo Rei. A obra vai eliminar um gargalo de trânsito na ligação à BR-277 no caminho ao litoral. A futura trincheira também será o complemento do binário Chile Guabirotuba, que já conta com a transposição por baixo da Avenida das Torres. A obra também possibilitará a ligação com o binário Roberto Cichon Agamenon Magalhães. A intervenção irá melhorar a circulação viária no bairro Jardim Botânico (Regional Matriz).

Obra de transposição em desnível no cruzamento da Avenida Presidente Affonso Camargo x Governador Agamenon Magalhães x João Dranka x Engenheiro Ostoja Roguski + Ligação Viária com a Rua Engenheiros Rebouças, com extensão de 2.500 metros (2,5 km), nos bairros Cristo Rei e Jardim Botânico (Regional Matriz).

Requalificação da Avenida Francisco Gulin, na ligação dos bairros Butiatuvinha e Santa Felicidade (Regional Santa Felicidade).

Correção geométrica na João Azolin com Nicolau José Gravina: Correção geométrica, em uma extensão de 270 metros, para melhorias na circulação no cruzamento das ruas João Azolin com Nicolau José Gravina, no bairro de Santa Felicidade (Regional Santa Felicidade).

Abertura da rua João Menegusso, numa extensão de 1150 metros, entre a Rua ngelo Domingos Durigan e Avenida Manoel Ribas, no bairro Santa Felicidade (Regional Santa Felicidade).

Implantação do binário Manoel Ribas x Via Veneto, com extensão de 4.700 metros, em Santa Felicidade (Regional Santa Felicidade).

Requalificação da Estrada da Mina do Ouro: Obra na via entre Ruas Basílio Kowalczuk e Maguari, numa extensão de 470 metros, no bairro Santo Inácio (Regional Santa Felicidade).

Obra de transposição em desnível na Rua Vereador Angelo Burbello x BR-116, com extensão de 5.000 metros (5 km), nos bairros Campo de Santana e Umbará (Regionais Tatuquara e Bairro Novo).

Ampliação da capacidade da Estrada Delegado Bruno de Almeida no trecho entre a Rua João Batista BettegaJr. e o Bairro Novo da Caximba: com possibilidade de nova ligação metropolitana com o município de Fazenda Rio Grande. Intervenção nos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba, numa extensão de 11.350 metros /11,3 Km (Regional Tatuquara).

Eixo Antonio Zanon x Presidente João Goulart x Jovenilson Américo de Oliveira: Requalificação da Rua Presidente João Goulart, com nova ligação viária do Terminal Tatuquara em direção à CIC e nova conexão com a rodovia BR-116 pela Rua Vereador ngelo Burbello, com extensão de 4.975metros no bairro Tatuquara (Regional Tatuquara).

Obras de implantação de semáforos e das novas estações tubo na Linha Verde, em maio de 2024. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná | Arquivo

Transporte público

Implantação da Tarifa Zero para quem está procurando emprego.

Implantação do “Domingão paga Meia”: 50% de desconto na passagem nos domingos e feriados.

Tornar a tarifa mais barata aos usuários do transporte é prioridade na Nova Concessão do Transporte Público (2025).

Ampliação da frota de ônibus elétricos: 54 passarão a circular em Curitiba em 2025, inclusive no Inter 2.

Finalizar a implantação da biometria facial e de novas tecnologias no sistema de bilhetagem.

Implantação de semáforos inteligentes nas canaletas: Acesso prioritário deixará os ônibus mais rápidos.

Revitalização e modernização dos pontos de ônibus de Curitiba.

Ampliação do Terminal CIC para maior comodidade dos usuários das linhas da região.

Ampliação do Terminal Tatuquara para implantação de novas linhas.

Avançar nas obras estruturantes do Inter 2 e do BRT Leste-Oeste para a melhoria operacional da Rede Integrada de Transporte (RIT).

Implantação de novos miniterminais para a redução de custos operacionais e a racionalização de linhas: contribui para redução da tarifa.

Implantação da linha Aeroporto, com atendimento a rodoferroviária e rede de hotéis do centro de Curitiba e shoppings.

Implantação do VLT Metropolitano (Curitiba-Aeroporto de São José dos Pinhais).

Ampliação da rede pública de recarga no Estar e estacionamentos.

Implantação do programa Táxi Verde: possibilidade de um segundo carro na mesma outorga desde que elétrico, além da isenção de outorga.

Lançar edital para ingresso de táxis nos apps do Uber, 99 Táxi, Indrive, dentre outras.

Lançar edital de credenciamento para propaganda nos táxis visando receita.

Desenvolvimento econômico: trabalho, emprego e inovação

Geração de postos de trabalho em serviços contratados pelo município e como contrapartida de entidades/empresas beneficiadas com isenções fiscais.

Fortalecer a Escola de Inovação da Agência Curitiba, implantada em 2024 no Pinhão Hub, no Rebouças.

Ampliar a programação e parcerias de cursos dos programas Bom Negócio, Worktiba, 1º Empregotech, Empregotech40+ e Empreendedora Curitibana.

Aumentar a formalização no mercado de trabalho em Curitiba nos Espaços Empreendedor.

Ampliação dos Mutirões de Emprego: prioridade para jovens, pessoas com deficiência e 50+.

Ampliação da programação de eventos de inovação: Paiol Digital, Empreendedora Curitibana e Feira da Inovação.

Seguir atraindo e promovendo grandes eventos para Curitiba.

Criação do Centro de Eventos Multiuso de Curitiba.

Estimular o setor para que os eventos realizados em Curitiba sejam carbono zero.

Criação da Política Municipal para Economia Criativa.

Ampliação do Liceu de Ofícios Criativos.

Volta da Feirinha do Design na Praça Espanha.

Realização de evento anual de fomento da Economia Criativa.

Criação do Distrito Criativo de Curitiba no Centro Histórico.

Criar a plataforma EAD para a Escola de Turismo e o Liceu de Ofícios Criativos.

Ampliar o portal da Escola de Turismo: banco de currículos e vagas de emprego.

Fortalecer a Feira do Largo da Ordem.

Incentivar o movimento Curitiba Gastronômica.

Fortalecer a rede de lojas #CuritibaSuaLinda.

Implantação do Programa Metropolitano de Compras Públicas.

Implantação do alvará automático para edificações de baixa complexidade: até 200 m² em lotes sem restrição ambiental ou urbanística.

Cultura

Ampliar o orçamento da cultura de 1% para 3%, em quatro anos, para promover a descentralização das atividades culturais.

Ampliar o calendário de grandes eventos culturais: Oficina de Música, Carnaval, Aniversário da Cidade, Festival de Inverno, Festival da Palavra e Natal de Curitiba.

Promoção da Primavera Cultural, festival de arte e cultura a ser realizado no início da primavera em todas as regionais da cidade.

Editais regionalizados do Fundo Municipal de Cultura para incluir novos agentes culturais.

Maior apoio à Economia Criativa: Novos editais e disponibilidade de infraestrutura e logística.

Fortalecimento da Fundação Cultural de Curitiba: Concurso público e modernização dos espaços.

Restauração do Complexo Cultural Solar do Barão.

Construção da Escola Municipal de Circo no Centro Histórico.

Conclusão das obras do Estúdio Riachuelo (incubadora de arte digital).

Implantação do “Corredor Criativo de Curitiba”: espaços culturais do Centro, Largo da Ordem e São Francisco.

Defesa Civil

A Defesa Civil passa a ser vinculada diretamente ao gabinete do prefeito.

Implantação da Escola de Defesa Civil.

Implantação do programa Família Resiliente: famílias que vivem em áreas de risco e de atenção serão preparadas para enfrentar desastres.

Criação do Programa de Formação de Agentes Mirins de Defesa Civil.

Ampliação do monitoramento de desastres naturais e integrá-lo ao Hipervisor Curitiba.

Administração eficiente e transparente

Fortalecimento do programa Fala Curitiba, com execução dos pedidos da população a partir de 2025.

Ampliação das Parcerias Público-Privadas (PPP) para garantir maior eficiência do serviço público e geração de empregos.

Maior transparência com a criação da Plataforma de Acompanhamento da Eficiência e Gestão de Compras Públicas.

Ampliação de soluções inovadoras de governança com foco em cidades inteligentes: mais serviços digitais.

Requalificação do Complexo Imap Barigui: maior acessibilidade e benfeitorias para a locação.

Integração dos serviços de manutenção urbana ao Hipervisor Curitiba: Dados vão estar disponíveis em tempo real na plataforma para acompanhamento da gestão.

Monitoramento por vídeo inspeção de galerias de águas pluviais em 4 anos: Uso da tecnologia para identificar pontos de estrangulamento do sistema que geram alagamentos, permitindo que a Prefeitura atue de forma racional na manutenção destas estruturas, evitando que sejam destruídos segmentos das galerias para identificar pontos de obstrução (250 quilômetros por ano).

Valorização dos servidores

Criar a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal dedicada exclusivamente à gestão e ao desenvolvimento funcional e voltada ao crescimento individual e coletivo dos servidores.

Promover a participação dos servidores na elaboração e efetivação de uma nova e moderna política de gestão de pessoal, que contemple as necessidades da cidade, baseada no desenvolvimento e valorização profissional.

Rever todos os Planos de Carreira, aumentando o percentual de servidores contemplados nos procedimentos de crescimento, horizontal e vertical.

Revisar a política de remuneração da administração municipal, norteado no estímulo ao ingresso e permanência do servidor na Prefeitura, constituindo uma trajetória de carreira dinâmica e próspera. Vamos revisar todos os pisos salarias, de todas as carreiras.

Reestruturar e ampliar do auxílio alimentação, para todos os servidores, em dinheiro.

Implantar um plano de capacitação contínuo com oportunidades de formação para o servidor, seja no próprio Município ou em Centros de formação no Brasil ou no Exterior.

Implantar a Licença Capacitação, de 90 dias a cada cinco anos para os servidores.

Atualizar as estruturas funcionais da administração municipal, adequando as funções gratificadas e gratificações às novas realidades da Prefeitura, e as dinâmicas da sociedade contemporânea, com a criação de funções que retribuam ao servidor, o esforço e responsabilidade empreendidos.

Rever os formatos de trabalho, utilizando-se dos mais modernos arranjos de trabalho, de forma a alcançar os melhores resultados com o maior bem-estar do servidor.

Preservação do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio).

Garantir a manutenção do pagamento da indenização pela licença prêmio não fruída, por opção do servidor, com alternância na ordem do recebimento do benefício e prioridade a quem ainda não foi contemplado, aperfeiçoando os critérios e a metodologia de pagamento, bem como garantir o pagamento em pecúnia por opção do servidor, no vencimento do período aquisitivo da licença.

Implantar os Conselhos paritários no IPMC e no ICS, com a participação exclusiva dos servidores nos cargos de direção destas entidades, respeitados os seus currículos e conhecimento, para a área de atuação.

Abertura de Concurso Público para todas as carreiras, já no primeiro trimestre de 2025.

14 – A contribuição dos aposentados para o IPMC será restrita para os aposentados que recebem acima do teto do INSS (valor de 2024 de R$ 7.786,02).