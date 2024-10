“Uma luta que está começando, vamos cobrar resultados”, diz Cristina Graeml após derrota

Candidata derrotada no segundo turno para a prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml (PMB) aproveitou suas redes sociais para agradecer seus 390,254 votos recebidos neste domingo (27), segundo turno das eleições 2024. Eduardo Pimentel (PSD) foi eleito prefeito de Curitiba após conquistar 531.029 votos, ou seja (57,64% dos votos.)

A candidata do PMB chegou ao segundo turno em Curitiba após conquistar 291.523 votos, 31,17% dos votos do primeiro turno. Realizou uma campanha forte em cima da ideia de renovação, contra o sistema e com uma ideologia da extrema direita. Citou apoio do ex-presidente Bolsonaro e realizou embates decisivos com o concorrente do PSD, que contava com o apoio do prefeito Rafael Greca e do governador Ratinho Jr (PSD).

Em agradecimento aos 390.254 votos recebidos, Cristina Graeml disse que “Esta é uma luta que está só começando. Vamos acompanhar cada promessa feita, cobrar resultados”.

Nota de Cristina Graeml

Obrigada, Curitiba! Chegar até aqui foi uma imensa vitória! 🙌

Construímos juntos um movimento forte e genuíno, que nasceu no coração de cada curitibano preocupado com uma cidade melhor, mais justa, mais humana.

Permitimos que a esperança renascesse em nós e ninguém apaga mais isso.

Esta é uma luta que está só começando. Vamos acompanhar cada promessa feita, cobrar resultados.

Agradeço imensamente aos 390.254 eleitores de Curitiba que acreditam na força do bem e da verdade. Saímos todos muito mais fortes. E é essa nossa força que vai mover nossos passos daqui para a frente.

Seguimos firmes, sempre em busca de uma Curitiba livre e de um país mais justo!