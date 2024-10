Operação Eleições registrou oito crimes eleitorais no domingo de eleição

Foram registradas oito ocorrências de crime eleitoral no Paraná durante a votação de segundo turno. O novo balanço de registros da Operação Eleições 2024 foi divulgado no final da tarde deste domingo (27). Em Curitiba, foram três apreensões de material irregular, uma propaganda irregular, transporte de eleitores e furto em escola. Em Londrina, foram registradas duas apreensões de material irregular.

A ação conjunta das forças de Segurança Pública do Paraná (Sesp) durante o segundo turno das eleições, é acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. Toda a atividade é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.

Foram mais de 2 mil agentes da segurança pública mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses durante o pleito. A Operação Eleições 2024 contou com representantes institucionais das forças vinculadas à Sesp: polícias Militar, Civil, Científica, Penal e Corpo de Bombeiros, também com representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o segundo turno ocorreu sem intercorrências nos três municípios: Ponta Grossa, Londrina e Curitiba. “Uma eleição bastante tranquila em Curitiba, Ponta Grossa e também em Londrina. Tivemos apenas seis ocorrências em Curitiba e duas em Londrina, mas nada que tenha fugido à normalidade. Em todos os locais de votação tivemos policiais militares, além das delegacias de polícia abertas e estamos preparados também para acompanhar as festividades”, ressaltou o secretário.

As informações sobre a atuação policial foram inseridas na Plataforma Córtex, que agrega os dados relacionados à operação. O objetivo foi organizar e coletar as informações de todos os municípios do Estado, referente às ocorrências envolvendo a eleição, para compor um banco de dados sobre o pleito eleitoral. “A cada nova ocorrência, os dados são inseridos em nossa base de dados, que atualiza instantaneamente a coordenação da Operação”, afirmou o coordenador do CICCR, coronel Mário Henrique do Carmo.