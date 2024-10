“Vou ser o prefeito serelepe de Curitiba”, dispara Eduardo Pimentel

Prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) aproveitou uma galhofa feita por sua adversária Cristina Graeml em um dos debates deste segundo turno, para comemorar a vitória nas eleições deste domingo (27). Chamado de “serelepe”, ele aproveitou o gancho e disparou, durante sua entrevista coletiva na sede do Tribunal Regional Eleitoral.

“Vou ser o prefeito serelepe da cidade de Curitiba”, disse, para alegria dos seus apoiadores, que gritavam “serelepe”, “serelepe”. “Vou estar com vocês, podem confiar. Sou um homem de palavra, vou cuidar da nossa cidade, liderar uma Curitiba, unida e pra frente”, disse Eduardo Pimentel.

Eduardo repetiu o discurso utilizado ao longo dos últimos dias, para deixar claro que não é um candidato de direita ou de esquerda. “Agora serei prefeito de toda a Curitiba, de todos e de todas as famílias. Quero ser o prefeito que vai liderar a cidade por 4 anos, garantir nova concessão do transporte, a continuidade da escola integral, vale-creche, saúde para todos, sustentabilidade, 8 novos parques e cuidar do meio ambiente”, falou em seu discurso.

Sobre o baixo nível da campanha nos últimos dias, Eduardo disse porque ganhou de sua adversária. “Curitiba mostrou o que vale na eleição é o debate da cidade, saber qual prefeito tem o conhecimento, preparo e cuidado. Vou cuidar da cidade como cuido da minha família”, disse.

Pimentel desconversou sobre o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ter manifestado apoio a Cristina Graeml e fez questão de exaltar a presença do seu vice, que foi indicado pelo PL, partido de Bolsonaro. O novo prefeito de Curitiba exaltou os apoios do governador Ratinho Júnior, do ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol, de vereadores e familiares.

Por fim, Eduardo disse que após abraçar seus familiares e também os familiares do seu vice, Paulo Martins, citou seu avô, o ex-governador Paulo Pimentel. “Dei um abraço caloroso no meu avô, Paulo Pimentel, um exemplo de homem e administrador, no alto dos seus 96 anos. Obrigado meu avô”.