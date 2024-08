Famosos que são candidatos a vereador em Curitiba

Como em praticamente todas as eleições, personalidades conhecidas, artistas, celebridades da internet ou mesmo apresentadores de rádio e televisão tentam conquistar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Curitiba. Neste ano, não será diferente. Algumas figuras bastante conhecidas do público em geral buscam uma vaga como vereador.

Você pode consultar estes e todos os outros candidatos à vereador em Curitiba (e também em TODAS as cidades do Brasil) no nosso Guia dos Candidatos. É uma experiência enriquecedora!

Veja a seguir os candidatos “famosos” de Curitiba.

Jasson Goulart (jornalista e ex-apresentador da RPC TV) – Veja o Perfil!

Claudinho Castro, o Ahnão (humorista e comediante) – Veja o perfil!

Ator Licurgo (ator da Globo em novelas como A Indomada, O Quinto dos Infernos e Malhação) – Veja o perfil!

Mestre Rudimar (fundador da Chute Boxe, responsável por treinar estrelas como Anderson Silva, Irmãos Rua e Wanderlei Silva) – Veja o perfil!

Adilson Arantes do Rádio (radialista) – Veja o perfil!

Pelé Landy (ex-lutador de boxe) – Veja o perfil!

Renan Ceschin (ex-jogador de futebol em times como Coritiba e Paraná) – Veja o perfil!

Colpani (ex-vereador e radialista) – Veja o Perfil!

Roberto Aciolly (ex-deputado, apresentador de rádio e televisão) – Veja o perfil!

Leandro Requena (torcedor do Coritiba ex-participante de programas de TV e rádio) – Veja o perfil!

Valquiria Melnik da TV (repórter de televisão) – Veja o perfil!

Amigos do Guerra (motorista de APP dono de associação dos motoristas) – Veja o perfil!

Cristiano Dionísio (advogado, filho do ex-radialista Dionísio “Dionga” filho) – Veja o perfil!

Paulo Claymore (empresário dono do bar Clay Highway Bar) – Veja o perfil!



Adel José 590 (operador de áudio) – Veja o perfil!

Linguiça do Circo (palhaço, candidato em todas as eleições nas últimas décadas) – Veja o perfil!

Homem Aranha da XV (não podia faltar um super-herói) – Veja o perfil!

