Quem são os dez candidatos a vice-prefeito de Curitiba

Nas Eleições de 2024, Curitiba tem dez candidatos disputando a prefeitura. Mas e os candidatos a vice-prefeito, quem são? A Tribuna fez uma lista com os nomes que também estarão nas urnas no dia 6 de outubro.

Figura importante, o vice-prefeito trabalha em conjunto com o prefeito durante os quatro anos de mandato. Além disso, ele é o primeiro da lista a assumir a cadeira principal, caso o eleito deixe o cargo ou ocorra outra eventualidade.

Por isso, é sempre importante saber quem são os candidatos a vice antes de votar. Confira:

Goura (PDT) forma a chapa como vice-prefeito de Luciano Ducci (PSB). Deputado estadual do Paraná, Goura chegou a ser lançado como pré-candidato a prefeito de Curitiba. Entretanto, os partidos definiram pela união dos dois nomes.

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) oficializou Jairo Ferreira Filho (PMB) como candidato a vice-prefeito de Cristina Graeml (PMB). Jairo é advogado, empresário e ex-policial penal do Paraná.

Leo Martinez (PSTU) é vice-prefeito da chapa com Samuel de Mattos (PSTU). Nascido em Curitiba, possui 35 anos e é motorista de transporte coletivo.

Letícia Faria (PSOL) é candidata a vice-prefeita na chapa com Andrea Caldas (PSOL). Leticia tem 35 anos e atua como servidora pública.

Compondo a chapa ao lado de Roberto Requião (Mobiliza) está Marcelo Henrique (Mobiliza). Marcelo nasceu em São Paulo e tem 46 anos. Conforme a candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atua como técnico em Contabilidade, Estatística, Economia Doméstica e Administração.

Paulo Costycha (PCO) tem 51 anos, trabalha como carteiro em Curitiba e foi ativista das greves dos Correios. Paulo foi candidato a deputado estadual do Paraná nas Eleições de 2022.

Paulo Martins (PL) foi definido como vice-prefeito de Eduardo Pimentel (PSD). Ex-deputado federal e candidato ao Senado, Martins defende o conservadorismo e a liberdade.

Rosângela Moro foi escolhida como vice-prefeita de Ney Leprevost (União Brasil). Deputada federal pelo estado de São Paulo, Rosângela também é esposa de Sergio Moro – conhecido pela atuação na Lava Jato e por ter feito parte do governo Bolsonaro.

Tiago Chico (Solidariedade) foi definido como candidato a vice-prefeito ao lado de Luizão Goulart (Solidariedade). É engenheiro e nascido em Curitiba. Tem 40 anos de idade.

Walter Petruzziello (PP) foi escolhido como vice-prefeito de Maria Victoria, também do Partido Progressistas (PP). Walter é advogado especialista em Direito Eleitoral e Comercial e pai de Pier Petruziello, vereador de Curitiba.

