Curitiba deve ter mais cinco pesquisas eleitorais divulgadas; veja datas

Cinco pesquisas para a prefeitura de Curitiba estão previstas para serem divulgadas nos próximos dias para apurar a preferência do eleitorado no segundo turno das eleições de 2024, que será disputado entre Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD). A votação está marcada para 27 de outubro.

A divulgação da primeira pesquisa do segundo turno na capital paranaense chegou a ser suspensa a pedido da coligação Curitiba Amor e Inovação, encabeçada por Pimentel, mas a decisão da Justiça Eleitoral foi revertida — com previsão para ser divulgada inicialmente na segunda-feira (14), o levantamento da AtlasIntel acabou saindo na quarta-feira (16).

Também para a quarta-feira havia a previsão de divulgação da pesquisa feita pelo instituto Mapa Pesquisa e Inteligência, mas a desembargadora Claudia Cristina Cristofani expediu um mandado de segurança a favor da coligação do vice-prefeito suspendendo a divulgação pelo prazo de 48 horas. Segundo a magistrada, “há dúvida razoável quanto ao critério utilizado pelo instituto pesquisa” para a “estratificação do eleitorado segundo o nível econômico”.

Cinco institutos de pesquisas estão entrevistando eleitores de Curitiba

Nesse clima de incerteza sobre impugnação, cinco institutos de pesquisas registraram levantamentos para Curitiba no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os próximos dias, começando pelo Instituto Veritá, com previsão de divulgação para sexta-feira (18). A própria empresa está financiando a pesquisa, com entrevista com 1.610 eleitores desde 13 de outubro – segue até esta quinta-feira (17). O número de registro no TSE é PR-02681/2024, com margem de erro indicada de 2,5 pontos percentuais.

No sábado (19), três pesquisas devem ser divulgadas. A Quaest, contratada pela RPC TV, afiliada da Rede Globo, entrevista entre a quarta-feira e sexta-feira 900 pessoas em Curitiba. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais e o registro está sob o número PR-08766/2024.

A IRG Pesquisa registrou um levantamento sob número PR-07252/2024 para coletar intenções de voto de 900 eleitores da capital paranaense entre os dias 16 e 18 de outubro, sob encomenda da RICTV. A margem de erro prevista é de 3,27 pontos percentuais.

Já a Radar Inteligência está entrevistando 816 eleitores entre os dias 16 e 18. Sob número PR-09056/2024, a pesquisa foi contratada pela própria Radar, e tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

A AtlasIntel, que já teve duas pesquisas impugnadas em Curitiba nessas eleições, registrou outros dois levantamentos, com previsão de divulgação em 20 de outubro e em 21 de outubro. Pela proximidade, é possível que o instituto realize apenas uma das pesquisas.

Com margem de erro de 3 pontos percentuais, o levantamento do AtlasIntel registrado com o número PR-00791/2024 entrevistará 1,2 mil pessoas entre 14 e 19 de outubro. Já a pesquisa sob registro PR-03050/2024 prevê coletar a opinião de 1,2 mil eleitores, entre 15 e 20 de outubro. Ambas foram financiadas pela própria AtlasIntel.

