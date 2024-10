Pesquisa em Curitiba do 2º turno é suspensa a pedido da campanha de Eduardo Pimentel

A desembargadora Claudia Cristina Cristofani suspendeu, na noite de terça-feira (15), a divulgação de uma pesquisa de intenção de votos na capital paranaense a pedido da coligação “Curitiba Amor e Inovação”, encabeçada pelo candidato e atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD). O levantamento realizado pelo Instituto Mapa Pesquisa e Inteligência seria divulgado nesta quarta-feira (16) e foi suspenso por 48 horas.

A pesquisa de número PR-05698/2024 estava registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas por causa do mandado de segurança expedido a favor da coligação de Pimentel, não consta mais no sistema. O pedido chegou a ser indeferido pela 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, mas a decisão foi revertida em segunda instância.

Essa é a segunda pesquisa suspensa no segundo turno em Curitiba — na última segunda-feira (14), um levantamento da AtlasIntel foi suspenso também a pedido da coligação Curitiba Amor e Inovação.

Coligação alega inconsistência na metodologia da pesquisa em Curitiba

De acordo com o novo pedido dos advogados da coligação, havia “ausência de dados quanto ao nível econômico dos entrevistados” na pesquisa da Mapa. A desembargadora acatou o argumento e relatou que “há dúvida razoável quanto ao critério utilizado pelo instituto de pesquisa” e que, por esse motivo, decidiu pela suspensão. Ela ponderou, entretanto, que “não parece evidente que haja irregularidade capaz de macular a pesquisa e impossibilitar, em definitivo, a sua divulgação.”

A desembargadora Claudia Cristina Cristofani deu prazo de 24 horas para o instituto de pesquisa esclarecer a questão da estratificação da amostra para que seja tomada uma decisão definitiva – enquanto isso, a suspensão da pesquisa de Curitiba está mantida por 48 horas.

A reportagem da Gazeta do Povo entrou em contato com a Mapa Pesquisa e Inteligência para saber as ações que o instituto vai tomar e aguarda o retorno. A reportagem também entrou em contato com a campanha de Eduardo Pimentel para comentar sobre os motivos que levaram ao pedido de suspensão da pesquisa em Curitiba, mas ainda não houve retorno.

Da mesma forma, a campanha de Cristina Graeml (PMB) foi procurada para comentar a suspensão, ainda sem retorno. O espaço segue aberto para que os candidatos se manifestem.

