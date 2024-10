Pesquisa prefeitura de Curitiba: Para onde vão os votos de Ducci e Ney: Pimentel ou Graeml?

A pesquisa AtlasIntel à prefeitura de Curitiba divulgada nesta quarta-feira (16) – que aponta Eduardo Pimentel (PSD) com 52,2% dos votos válidos e Cristina Graeml (PMB) com 47,8% – mostra também a migração de votos dos demais candidatos que disputaram o primeiro turno na cidade.

Entre os eleitores de Luciano Ducci (PSB), terceiro colocado na corrida pela prefeitura, a maioria afirma que pode votar em Eduardo Pimentel (PSD) no próximo dia 27 de outubro. Ducci recebeu o apoio nas urnas de 181.770 eleitores, o que representa 19,44% dos votos válidos.

Luciano Ducci adotou a conduta de neutralidade no segundo turno para a prefeitura de Curitiba. Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados.

O levantamento da AtlasIntel aponta que 66,8% dos entrevistados que informaram terem votado no candidato do PSB agora vão de Pimentel. Outros 10,9% apostarão em Cristina Graeml (PMB), enquanto 22,1% responderam que votarão em branco ou nulo e 1% disse ainda não saber. Após o resultado do primeiro turno, o PSB de Curitiba se manifestou publicamente defendendo a neutralidade da sigla no segundo turno.

Já a maioria dos eleitores de Ney Leprevost (União Brasil), quarto colocado no primeiro turno, afirma que votará em Cristina no próximo dia 27. Segundo a pesquisa, a candidata do PMB pode ter o apoio de 70% do eleitorado de Leprevost. Outros 29,5% podem ir para Pimentel e 0,5% afirmou no questionário que não sabe em quem votar.

Ney Leprevost. Foto: Maurilio Cheli / assessoria de imprensa.

Leprevost contou com o apoio de 60.675 eleitores em 6 de outubro, o que representa 6,49% do total. O candidato optou por ficar neutro na disputa do segundo turno, mas o União Brasil liberou os filiados para decidirem entre a candidata do PMB e o vice-prefeito da capital.

Em quinto lugar na corrida eleitoral pela prefeitura de Curitiba, Luizão Goulart (Solidariedade) fez 41.271 votos (4,41%). Após o primeiro turno, ele declarou apoio a Pimentel. De acordo com a pesquisa AtlasIntel desta quarta-feira, no entanto, entre os eleitores de Goulart, 62,3% afirmam que votarão em Cristina e 37,7%, em Pimentel.

Já entre os eleitores de Maria Victoria (PP), que fez 20.497 votos (2,19%), 55,7% dos eleitores votarão em Pimentel no segundo turno e 44,3%, em Cristina, de acordo com o levantamento da AtlasIntel. O PP declarou apoio ao candidato do PSD na eleição.

Dos eleitores de Roberto Requião (Mobiliza), 59,9% dizem que estarão com Pimentel no segundo turno e 40,1% votarão em branco ou nulo. O ex-governador fez 17.155 votos em 6 de outubro, o que representa 1,83% do total. Entre os eleitores que votaram nos demais candidatos que concorriam ao pleito no primeiro turno, 94,7% irão com Pimentel e 4,5% com Cristina.

Para onde vão os votos em branco e nulo em Curitiba?

A candidata Cristina Graeml tem a preferência entre os eleitores que votaram em branco ou nulo no primeiro turno. Segundo a pesquisa, 70,6% desse grupo afirmam que irão na candidata do PMB, 19,3% manterão o voto em branco ou nulo, 7,3% não sabe e 2,8% irão em Pimentel.

Já o candidato do PSD tem a preferência daqueles que não votaram no primeiro turno. Desse grupo, 57,6% dizem que votarão em Pimentel, enquanto 40,2% em Cristina.

Pesquisa também analisou preferência de eleitores de Lula e Bolsonaro

O levantamento desenvolvido pela AtlasIntel mostra ainda a intenção de voto no segundo turno de Curitiba entre aqueles que votaram em Lula (PT) e em Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Entre os eleitores do presidente da República, 74,5% votarão em Pimentel, 8,9% em Cristina, 15,8% em branco ou nulo e 0,9% não sabe. A maioria dos que apoiaram o ex-presidente Bolsonaro em 2022 respondeu que irá de Cristina. A candidata do PMB tem apoio de 68% desse eleitorado, segundo a pesquisa. Outros 31% votarão em Pimentel e 1% não sabe.

Levantamento AtlasIntel tinha sido impugnado pela campanha de Pimentel

A pesquisa da AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, tinha previsão de publicação inicial para a segunda-feira (14), mas sofreu impugnação pela coligação do candidato Eduardo Pimentel (PSD). A representação foi feita pelos advogados da campanha contra o que a coligação de Pimentel chamou de “divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta”.

Porém, após a publicação da pesquisa nesta quarta-feira, a campanha de Pimentel publicou um conteúdo evidenciando o resultado em seu site de campanha.

Metodologia

1.203 entrevistados pela AtlasIntel entre os dias 8 e 13 de outubro de 2024. A pesquisa em Curitiba foi contratada pela própria AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda Confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-03464/2024.

