Ainda tem dúvida? Veja o que pensam Eduardo, Cristina, Ducci e os demais

Desde as 8h deste domingo (06) as urnas eletrônicas foram liberadas para a votação nas Eleições 2024. Em Curitiba, a disputa esta acirrada, principalmente após a tendência de alta da candidata Cristina Graeml (PMB) e a queda do favorito Eduardo Pimentel (PSD). Em terceiro, segundo a pesquisa da RPC/Quaest é Luciano Ducci (PSB).

Ainda não sabe direito o que pensam os três melhores colocados na [última pesquisa? Quer tirar suas últimas dúvidas? Nós entrevistamos todos os candidatos à Prefeitura de Curitiba, no projeto Rolê dos Candidatos. Uma conversa franca, olhando os problemas da cidade literalmente de perto.

A seguir você pode conferir o que disseram Eduardo, Cristina e Ducci:

Eduardo Pimentel (PSD)

Cristina Graeml (PMB)

Luciano Ducci (PSB)

A pesquisa Quaest realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-04399/2024.