O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) está alertando a população para informações falsas que circulam pela internet a respeito da realização de um cadastro para supostamente votar em casa. Isso é falso, não procede. O TRE utilizou a Gralha, personagem de uma cartilha contra crimes eleitorais, para explicar a fraude.

A mensagem circula pelas redes sociais e por aplicativos de mensagens e indica a falsa possibilidade de se cadastrar em um aplicativo do Governo Federal para votar em casa, por meio do celular, em substituição ao voto presencial. A mensagem indica ainda um suposto aplicativo chamado “Vote em Casa”, acompanhado de um link suspeito, que não deve ser clicado.

O que existe nas eleições 2020 é o treinamento para um possível aplicativo que será testado com candidatos fictícios em Curitiba e mais duas cidades do país. Conheça mais aqui!

Eleições 2020

No dia de votação, os eleitores devem dirigir-se à sua seção eleitoral para votar presencialmente na urna eletrônica, utilizando máscara e portando um documento oficial com foto para se identificar. O horário de votação é das 7h às 17h, sendo as três primeiras horas (das 7h às 10h) preferenciais para os eleitores acima de 60 anos. Apesar de existir o horário especial, eleitores fora dos prioritários não serão proibidos de votar.