Concorrendo à reeleição, o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM) decidiu não participar do primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da capital paranaense nas eleições 2020. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (23), pela equipe de campanha de Greca, durante o sorteio realizado pela Band TV, que definiu a ordem de participação dos candidatos.

Em 2020, o primeiro debate será dividido em dois dias de confrontos na TV, marcados para 1º e 14 de outubro, devido ao grande número de candidatos e também, para evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus.

De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa da campanha do prefeito, Greca não estará presente no debate para não se expor, porque ainda segundo seus assessores, a pandemia demanda cuidados maiores e exige posturas que evitem a exposição ao risco de contágio com o novo vírus.

Confrontos

No primeiro dia de debate, que será realizado no dia 1° de outubro, participarão Marisa Lobo (Avante), João Arruda (MDB), Renato Mocelin (PV), Paulo Opuszka (PT), João Guilherme (Novo), Camila Lanes (PCdoB) e Fernando Francischini (PSL).

Já na segunda data de confronto entre os candidatos, no dia 14 de outubro, vão participar os candidatos Christiane Yared (PL), Goura Nataraj (PDT), Samara Garratini (PSTU) , Zé Boni (PTC), Diogo T. Hara Furtado (PCO), Caroline Arns (Podemos), Letícia Lanz (PSOL) e Eloy Casagrande (Rede).

Eleições 2020

As eleições 2020, que vão definir os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os 5.570 municípios brasileiros terão votações do primeiro turno no dia 15 de novembro e segundo turno, no dia 29 do mesmo mês.