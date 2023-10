Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc Senac permite que jovens se preparem para a faculdade e para o mercado de trabalho

O Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc Senac, com colégios em Curitiba e São José dos Pinhais, é uma ótima opção para quem deseja concluir o ensino médio e se qualificar para o mercado de trabalho, tudo ao mesmo tempo. Essa modalidade combina a formação regular do Sesc com a prática profisional do curso técnico do Senac.

Além de aprender as matérias básicas da escola, como português, matemática, física, química, os alunos também podem se qualificar para o mercado de trabalho ao cursar a formação técnica em informática, uma área em grande ascensão.

Desde 2021, Sesc e Senac PR oferecem essa opção de formação para os jovens em 11 cidades no Paraná: Arapongas, Matinhos (Caiobá), Curitiba, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Londrina Centro, São José dos Pinhais, Umuarama, União da Vitória, Ivaiporã e Londrina Norte.

O estudante aprovado no Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc Senac conquista dois diplomas em três anos: o do Ensino Médio regular e da Habilitação Técnica em Informática ou em Administração, de acordo com a escolha realizada no momento da matrícula. Além disso, o colégio prepara para os principais vestibulares e Enem.

Mensalidades acessíveis

Filhos ou trabalhadores do comércio possuem benefícios exclusivos como desconto nas mensalidades e ainda recebem uniforme e material didático inclusos.

Para os dependentes de trabalhador do comércio as mensalidades são de apenas R$ 686,00 e para o público em geral, de R$ 890,00.

Estrutura

Todas as unidades possuem salas de aula amplas e equipadas com recursos de multimídia, biblioteca digital e física com acervo de livros e periódicos variados, laboratório de informática moderno e bem equipado, ginásio esportivo, e acessibilidade em todos os espaços das unidades do Sesc e do Senac.

Em Curitiba, as aulas acontecem no Sesc Centro (Sesc Centro R. José Loureiro, 578), unidade que recentemente foi reinaugurada, depois uma reforma completa.

Em São José dos Pinhais o colégio funciona na Unidade Integrada Sesc Senac, localizada na Av. Rocha Pombo, 3028, uma estrutura ampla e moderna, próxima ao aeroporto.

Matrículas 2024

As matrículas para 2024 já estão abertas e podem ser feitas diretamente nas unidades.

Mais informações pelo site www.pr.senac.br/ensinomediointegrado.