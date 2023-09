Senac PR oferta mais de 200 títulos a distância em cursos livres, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão

Com 77 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 380 polos presenciais para avaliações.

Comprometido em proporcionar a melhor experiência aos alunos, o Senac vai além das características comuns do setor, oferecendo o melhor ensino a distância do país. São mais de 200 opções em cursos livres, 13 títulos de técnicos, 27 de graduação e mais de 40 opções em pós-graduações e extensões universitárias, fazendo com que o aluno possa construir uma trajetória de formação dentro do próprio Senac.

A metodologia de ensino a distância do Senac é centrada no aluno, enfatizando o desenvolvimento de competências valorizadas no mundo do trabalho, como organização, proatividade e responsabilidade, além de apresentar menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional.

Os materiais didáticos estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem e são compostos por podcasts, vídeos, animações, simuladores, games, objetos de aprendizagem, e-books e recursos tecnológicos. Os recursos em mídias diversas estimulam diferentes formas de aprendizagem, que possibilitam ao aluno se envolver com conhecimentos abordados no curso e sentir a prática virtual em qualquer local e horário.

Gratuidade

O Senac PR está ofertando 90 vagas gratuitas para o curso Técnico em Guia de Turismo EAD, nas cidades de Curitiba, Ivaiporã, Maringá e Prudentópolis. As cidades foram escolhidas pelo potencial turístico que cada uma possui e principalmente pela demanda da mão de obra no setor.

Para se candidatar a uma vaga preciso acessar o site http://ead.senac.br/gratuito/ e preencher os pré-requisitos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), o principal dele é possui renda per-capita de até dois salários mínimos. O prazo final de inscrições é 04 de outubro.

Web TV

O Senac PR está ofertando mais de 600 vagas gratuitas para cursos na área gastronômica, em parceria com o Ministério do Turismo. Além do Paraná, os estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Sergipe também têm vagas direcionadas para a população.

Os cursos ofertados são todos da Web TV, uma modalidade de ensino a distância. “São cursos de rápida duração, com carga-horária de 20 a 30 horas. Todo o conteúdo é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) por um prazo de 30 dias, com vídeo-aulas, apostilas em formato digital, atividades práticas, autocorreção e atividade final. O aluno pode realizar os estudos em qualquer hora, lugar e dispositivo. No decorrer do curso, os alunos são acompanhados por instrutores especialistas”, explicou a analista do Senac PR, Lilian de Almeida Ribeiro.

As vagas foram distribuídas em cinco títulos: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos (38 vagas), Cozinha Brasileira (35 vagas), Cozinha Internacional (75 vagas) e Sustentabilidade Aplicada à Cozinha (425 vagas). As inscrições vão até o próximo dia 04 de outubro e podem ser feitas pelo Portal Senac EAD.