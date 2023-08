Senac PR oferece diversas opções de cursos para apaixonados pela culinária

Se você é apaixonado por culinária e está pronto para transformar sua paixão em uma carreira promissora, a área de gastronomia reserva um cardápio repleto de opções para percorrer.

A gastronomia é uma área em ampla expansão. A alimentação fora do lar ganha cada vez mais impulso entre as famílias modernas que buscam por praticidade em meio a uma rotina agitada. Ou, no fluxo oposto, querem vivenciar bons momentos à mesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor de food service movimenta um trilhão de dólares por ano, mais da metade do PIB brasileiro. No Brasil, os restaurantes, serviços de entrega e opções de comida pronta fomentam 113 bilhões de dólares, o que evidencia um campo profissional bastante promissor.

Automação e inteligência artificial não substituirão o bom profissional

De acordo com a coordenadora de Educação e Tecnologia do Senac PR, Camille Proença Vieira, temas como automação e inteligência artificial borbulham neste setor, mas a receita para o sucesso terá sempre como ingrediente principal a atuação de profissionais dedicados e altamente qualificados.

“Ainda que os estabelecimentos de alimentação busquem o aumento da produtividade, velocidade na produção e redução de custos, a robotização e a automação ainda são recursos caros no Brasil. Além do mais, a inteligência artificial jamais substituirá a necessidade de um bom profissional para trazer criatividade, sabor, empatia e elevar a experiência do cliente, sobretudo na alimentação a lazer ou turismo”, explica.

No Senac PR você encontra desde cursos rápidos em pratos ou culinárias específicas a pós-graduação em Cozinha Nacional e Internacional – Foto: Bruno Tadashi/Senac PR

O mundo da gastronomia oferece uma ampla variedade de caminhos a seguir. No Senac PR, você encontra um itinerário formativo completo, que vai desde cursos rápidos de uma semana, qualificações profissionais completas para Cozinheiro ou Confeiteiro, a opções mais aprofundadas, como o curso Técnico em Gastronomia, de 800 horas, ou a graduação de Tecnologia em Gastronomia, com duração de dois anos. Além dos cursos pagos, a valores acessíveis, a instituição mantém o Programa Senac de Gratuidade (PSG), com a disponibilização de vários cursos de gastronomia gratuitos.

Para complementar a formação, o Senac PR oferta ainda a Especialização em Cozinha Nacional e Internacional, que procura atender às diversas demandas do setor gastronômico do Paraná, no Brasil e do mundo.

Além de dominar as técnicas de preparo de pratos, o profissional precisa ter conhecimentos sobre gestão, administração, vendas e marketing digital, o que também encontra no Senac PR.

Paulo Colauto Bedin, formado no curso de Tecnologia em Gastronomia do Senac PR – Foto: Bruno Tadashi/Senac PR

Independentemente do caminho escolhido na área da gastronomia, lembre-se de que a dedicação, o aprendizado contínuo e a criatividade são ingredientes essenciais para o sucesso.