Senac PR conquista duas medalhas de ouro nas Competições Senac de Educação Profissional e garante vaga em mundial, na França

243 dias, 1944 horas, 116.640 minutos. Esse foi o tempo de treino que cada um dos quatro competidores do Paraná passou para enfrentar a Etapa Nacional das Competições Senac de Educação Profissional que aconteceu de 22 e 27 de outubro, em Vitória, no Espírito Santo.

Com todo esse esforço e dedicação, o Senac PR conquistou a primeira colocação geral na competição, com duas medalhas de ouro nas ocupações de Cozinha e Cuidados de Saúde e Apoio Social; e uma de bronze em Serviço de Restaurante. Vinte e dois estados participaram da edição, com um total de 61 competidores. “Estamos muito contentes e emocionados com o resultado, ele mostra a excelência do trabalho do Senac PR e que estamos cumprindo com a missão de formar profissionais de qualidade para o setor do comércio de bens, serviços e turismo”, disse o diretor regional do Senac PR, Sidnei Lopes de Oliveira.

Depois de cinco dias intensos de provas, os quatro representantes do Senac PR nas Competições Senac de Educação Profissional mostraram que não foram para brincadeira. O melhor cozinheiro e a melhor técnica em enfermagem do Brasil estão no Senac PR e garantiram uma vaga na Worldskills, a maior competição mundial de educação profissional, que acontece em 2024, em Lyon, na França.

Resultados

Paulo Bedin, da ocupação de Cozinha conquistou o ouro e os jurados depois de entregar quatro pratos super elaborados e cheios de técnica. “Nós treinamos em busca do ouro, mas foi uma surpresa ter conquistado. Foi um trabalho árduo e em equipe, teve muitas mãos nesse processo”, disse o treinador e avaliador, Kaio Trevizan. Paulo é natural de Jandaia do Sul e se formou em Tecnólogo em Gastronomia, na Faculdade Senac Maringá. Entre os preparos estavam entradas frias e quentes com codorna ou vísceras bovinas; um prato principal à base de camarão e chuchu; e uma sobremesa com café, cumaru e castanhas. “Só na sobremesa foram apresentadas 11 técnicas e teve a participação de muita gente para chegarmos nesse resultado”, explicou o treinador Adriano Barrozo Di Renzo.

Paulo Bedin, da ocupação de Cozinha, conquistou o ouro. Foto: Eduardo Martini/Senac PR

Na ocupação de Cuidados de Saúde e Apoio Social, a competidora Estefany Marengoni cumpriu o que falou após as execuções das provas “entreguei tudo com excelência”. Ela conquistou o primeiro lugar no pódio e também a vaga no mundial. “Não consigo colocar em palavras a emoção que estamos sentindo, é indescritível”, comemorou a treinadora e avaliadora Fabíola Tomaz. Estefany é natural de Nova aliança do Ivaí, a menor cidade do Paraná, e estudava na unidade de Paranavaí, onde começou o curso de Técnico em Enfermagem.

Estefany Marengoni recebeu a medalha de ouro na ocupação de Cuidados de Saúde e Apoio Social. Foto: Divulgação Senac ES

A ocupação de Serviço de Restaurante também garantiu uma vaga no pódio. A competidora Larissa Szandela conquistou a medalha de bronze numa disputa acirrada. “A gente sabia que ia ser difícil, mas subir no pódio é uma emoção incrível”, declarou Larissa. “Levar esse bronze para casa é como se estivesse levando um ouro”, comemorou o treinador e avaliador da ocupação, Ueslei Felipe de Oliveira, que foi ouro na ocupação em 2012.

Larissa Szandela competiu na ocupação de Serviço de Restaurante e foi medalhista de bronze. Foto: Eduardo Martini/Senac PR

A competidora da ocupação de Cabeleireiro, Jennifer Vilcher, encheu o Paraná de orgulho com o desempenho de suas provas, ficando na quarta colocação geral. “Foi muito bom o aprendizado que tive, nada paga isso, vou levar para o resto da vida e isso para mim já é ouro”, explicou a competidora. “A Jennifer foi muito bem elogiada, teve um processo muito bonito que agregou demais nas nossas vidas”, ressaltou a treinadora e avaliadora Renata Martimiano.

Jennifer Vilcher representou o Paraná na ocupação de Cabeleireiro e ficou na quarta colocação geral. Foto: Divulgação Senac ES

Worldskills

Os medalhistas do Senac PR, Paulo Bedin e Estefany Marengoni, e o diretor regional do Senac PR, Sidnei Lopes de Oliveira. Foto: Divulgação Senac ES

Os dois medalhistas de ouro, Paulo Bedin e Estefany Marengoni, irão representar o Brasil na Worldskills, em Lyon, na França, em 2024. Realizada a cada dois anos, a WorldSkills é a maior competição mundial de educação profissional e deve reunir cerca de 1.500 estudantes de mais de 65 países. Serão 62 ocupações profissionais representadas – uma oportunidade única de compartilhamento das principais técnicas e práticas relacionadas às profissões, garantindo intercâmbio de ideias, conhecimentos e aprendizados. Agora os competidores seguem os treinos com os experts nacionais das ocupações, sob supervisão dos treinadores do Paraná.