Saiba mais sobre o que é um plano de carreira e sobre os itinerários formativos do Senac PR, que guiam o estudante em sua evolução na profissão

O planejamento de carreira é um processo fundamental para aqueles que desejam alcançar o sucesso profissional e a satisfação no trabalho. Com um plano de carreira estruturado, é possível traçar metas e identificar os cursos e habilidades necessárias para evoluir em uma profissão.

Entretanto, definir um roteiro definitivo de uma carreira pode ser uma tarefa difícil para um jovem que está ingressando agora no mercado laboral. Por isso, buscando orientar as pessoas que estão no processo de construção de sua carreira, a oferta de cursos de educação profissional do Senac, em todo o Brasil, é baseada em Itinerários Formativos.

Conforme explica a analista da Coordenadoria de Educação e Tecnologia do Senac PR, Vera Regina Andrade Carneiro, o Itinerário Formativo representa o conjunto de percursos de formação propiciados por uma instituição de educação profissional dentro de cada um dos diferentes segmentos profissionais com os quais atua. “Os Itinerários Formativos correspondem ao conjunto das ocupações no mundo do trabalho e as relações funcionais que apresentam entre si. A partir das possibilidades de atuação e a realidade de cada região, as instituições de educação profissional estruturam diferentes itinerários formativos, trajetórias de formação que as pessoas podem percorrer para atingir seus objetivos de carreira”, afirma.

A organização por meio de Itinerários Formativos possibilita alinhar as expectativas dos alunos, as demandas das empresas e a oferta pela educação profissional. O Itinerário Formativo deve estar organizado de forma articulada, a fim de permitir que o aluno escolha entre diferentes possibilidades de educação profissional disponíveis, que vão desde a formação inicial – o que inclui um curso de qualificação profisional ou aprendizagem, até a pós-graduação. Nesta lógica, os itinerários, podem também validar as competências já desenvolvidas em situação de trabalho ou em outros cursos, porém sempre numa perspectiva de educação continuada, conforme seu nível de escolaridade.

O Itinerário Formativo fundamenta-se no Itinerário Profissional, conjunto de ocupações com identidades bem definidas no mercado de trabalho, em determinado segmento profissional, que é a base da organização das ofertas de uma instituição de educação profissional, e deve apontar para as etapas que podem ser seguidas pelo aluno no seu processo de formação profissional, permitindo-lhe adequar, conforme suas necessidades, o Itinerário Formativo ao Itinerário Profissional, de forma a planejar sua carreira de acordo com as demandas de um mercado de trabalho em constante mutação.

Para fazer frente a esse desafio, a instituição deve monitorar, continuamente, a realidade do mercado, desenvolvendo cenários e identificando tendências, a fim de garantir a flexibilidade de sua organização curricular e o atendimento das realidades locais. Nesse contexto, os Fóruns Setoriais promovidos pelo Senac buscam tornar os perfis profissionais dos planos de cursos nacionais mais aderentes às demandas das empresas. E, na perspectiva de ofertar um portfólio de cursos por itinerário formativo aderente ao segmento de bens serviços e turismo, o Senac adota como premissas para organizar sua oferta, a flexibilidade, a convergência curricular e a formação continuada de trabalhadores.

Segundo Vera, a principal vantagem dessa configuração de oferta de cursos de Educação Profissional é que o estudante começa em cursos de capacitação profissional, realiza aperfeiçoamentos, tem a possibilidade de ser habilitado em um curso técnico de um determinado segmento profissional e, inclusive, pode frequentar um curso de graduação ou pós-graduação percorrendo um itinerário formativo. “Considerando esses fatores, verificamos a formação do estudante numa perspectiva de educação continuada para a vida e por toda a vida, quando dá oportunidades de os alunos assumirem o próprio percurso formativo como protagonista de sua aprendizagem, o que ainda favorece sobremaneira sua inserção no mundo do trabalho”, reitera.

Exemplo prático de plano de carreira

Itinerário Formativo de cursos do Senac no segmento Comércio. Imagem: Divulgação Senac

Para dar um exemplo de como elaborar um plano de carreira, vamos utilizar a carreira da Ana, que atualmente é aprendiz em Serviços de Supermercados e tem como meta crescer na área de vendas.

Após concluir o Programa de Aprendizagem, Ana pode fazer um curso de qualificação profisional de Vendedor, com 160 horas.

Para se aperfeiçoar em vendas, ela pode escolher entre vários cursos de Aperfeiçoamento disponíveis no Senac PR, tais como E-commerce, Inteligência emocional em vendas, ferramentas de marketing digital, gestão de produtos do comércio, Experiência de compra do cliente, Funil de vendas do comércio eletrônico, Líder Coach, que variam que 15 a 42 horas e têm duração de uma semana a um mês.

Um requisito bastante demandado pelas empresas é a habilidade com o Excel. Como sugestão, Ana pode fazer um curso de Excel – Recursos Básicos, de 21h, ou Recursos Avançados, de 30h, direcionado para quem já utiliza o software e deseja ampliar seus conhecimentos.

Depois, ela pode se matricular no curso Técnico em Administração, com carga horária de 1.000 horas e duração média de dois anos.

Como opções para o Ensino Superior, Ana pode cursar, pela Rede EAD Senac, Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Está traçada uma trajetória profissional de sucesso. E nesta jornada, pode contar com o Senac PR. Acesse www.pr.senac.br e comece já a construir sua carreira.