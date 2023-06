De cursos gratuitos a graduação tecnológica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial oferece opções para quem deseja se preparar para o mercado de trabalho

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Paraná, o Senac PR, possui 75 anos de história, oferecendo cursos profissionalizantes para a população paranaense. Foi criado em 7 de julho de 1947 por um grupo de empresários que tinham como foco a expansão econômica do estado e o bem-estar coletivo.

Os cursos de Prático de Escritório – atual Assistente Administrativo – e Prático de Comércio – Balconista – deram início a uma trajetória de muitas conquistas a favor da educação em ocupações do setor do comércio de bens, serviços e turismo.

Neste tempo, a atividade terciária mudou muito. As empresas se modernizaram, profissões deram lugar a outras, novos produtos e serviços foram criados, surgiram as compras virtuais, os consumidores ficaram ainda mais exigentes.

O Senac PR acompanhou essas mudanças e também se transformou ao longo destas mais de sete décadas, sempre buscando as metodologias e técnicas mais atualizadas na formação profissional. Atualmente conta com 40 Unidades de Educação Profissional e Tecnológica no Paraná, além de quatro unidades móveis, e participa da Rede Nacional de Educação à Distância.

Seu portfólio contempla cursos presenciais e a distância, em diversas áreas do conhecimento, que vão da Formação Inicial e Continuada, que ensina o básico de uma profissão, ao Ensino Superior, e permitem ao aluno planejar sua carreira profissional em uma perspectiva de educação continuada.

O Senac conta com 40 unidades no Paraná – Imagem: Divulgação Senac PR

Tipos de cursos ofertados pelo Senac PR:

Aprendizagem Profissional

Qualificação Profissional

Aperfeiçoamento

Programas Socioprofissionais e Culturais

Programas Instrumentais

Cursos Técnicos de Nível Médio

Especialização Técnica de Nível Médio

Aperfeiçoamento Técnico

Graduação Tecnológica

Pós-Graduação

Áreas de atuação do Senac PR:

Artes

Beleza

Comércio

Comunicação

Conservação e Zeladoria

Design

Educacional

Gestão

Hospitalidade

Idiomas

Informática

Lazer

Meio Ambiente

Moda

Produção de Alimentos

Saúde

Segurança

Telecomunicações

Estrutura Senac PR:

40 Unidades de Educação Profissional e Tecnológica

1 Unidade para o suporte do Ensino à Distância (EAD)

35 Polos para cursos Técnicos, de Graduação e Pós-Graduação EAD

4 Unidades Móveis

5 Faculdades Tecnológicas

64 Ambientes de prática profissional:

– 4 Restaurantes-Escola

– 32 Salões de Beleza-Escola

– 3 Podologias-Escola

– 6 Cafés-Escola

– 18 Confeitarias-Escola/Lanchonetes

– 1 Mercado-Escola

Além dos cursos pagos, com valores acessíveis, e do atendimento corporativo para as empresas desenvolverem suas equipes, a instituição oferta, todos os anos, milhares de vagas gratuitas em cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Para quem não sabe, o Senac é mantido pela contribuição das empresas do comércio. Isso permite com que a instituição ofereça vagas gratuitas através do PSG e outras iniciativas, bem como oportunidades de inclusão social que transformam a vida de milhares de pessoas.

“O Senac alia a tradição e inovação. Estamos atentos às novas tecnologias e necessidades do universo laboral, buscando oferecer educação profissional ao maior número de pessoas, de modo cada vez melhor. Seja um jovem em busca de seu primeiro emprego, pessoas em busca de uma recolocação no mercado de trabalho ou trabalhadores que querem aperfeiçoar sua carreira, o Senac possui cursos para atender a todas essas demandas”, enfatiza o diretor regional do Senac PR, Sidnei Lopes de Oliveira.

Entre as novidades do Senac no campo educacional, o diretor menciona a implantação das faculdades tecnológicas, nas cidades de Curitiba (Centro e Portão), Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, que se destacam pelo foco na prática e professores com vivência de mercado.

O reconhecimento do Senac PR pela comunidade é notório e evidenciado pelos excelentes resultados apresentados pela instituição em 2022, com quase 120 mil pessoas atendidas em cursos e atividades de extensão e o recorde de 11 milhões de horas-aula ministradas. “Ficamos muito orgulhosos em ver nossas unidades repletas de pessoas em busca de conhecimento. Nossos números de atendimentos refletem a confiança que os paranaenses depositam em nossa instituição e reforçam nosso compromisso com a qualidade de nossos serviços”, destaca Lopes de Oliveira.

Saiba mais sobre o Senac e as opções de educação profissional em www.pr.senac.br.