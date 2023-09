A ressonância magnética é um exame não invasivo de diagnóstico de imagem.

A ressonância magnética é um exame de imagem de alta resolução que ajuda o médico a analisar com maior precisão tecidos, órgãos e o sistema esquelético do paciente. Se você está na capital paranaense ou região e precisa realizar esse procedimento, a Santa Casa de Curitiba é referência.

Em 2021, o hospital, que é uma unidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, inaugurou sua nova sala de ressonância magnética, com máquinas modernas para proporcionar ainda mais segurança, conforto e precisão no resultado do exame.

Exame de ressonância magnética

A ressonância é um exame não invasivo de diagnóstico por imagem, sem uso de radiação, que gera imagens tridimensionais de alta definição e detalhadas sobre diferentes órgãos do paciente.

Graças à riqueza de detalhes, a ressonância pode revelar doenças mais graves no coração, cérebro, vasos sanguíneos, pâncreas, ovário, sistema muscular, mamas e em outros órgãos ou partes do corpo. É um exame que contribui para acabar com dúvidas deixadas por outros tipos de exames de imagem.

Aparelho de ressonância magnética

O aparelho de ressonância magnética é parecido com um grande tubo aberto, onde o paciente deve entrar deitado em uma mesa que desliza. O exame dura entre 15 e 90 minutos, dependendo da região examinada.

A máquina possui um ímã grande, responsável por gerar um campo magnético forte. Por meio de um dispositivo (bobina) colocado sobre a região a ser examinada, são emitidas ondas de radiofrequência que permitem a alta qualidade e definição das imagens.

Indicações do exame

A ressonância ajuda profissionais de diferentes especialidades, como neurologia, ortopedia e cardiologia, a diagnosticar doenças e outros problemas de saúde na cabeça, coluna, pernas, pelve, lombar e em outras partes do corpo:

Hernia de disco lombar;

Esclerose Múltipla;

Alzheimer;

Compressão da região lombar;

Tumores benignos ou malignos (cancro);

Inflamação ou irritação do nervo ciático;

Fraturas da coluna;

Mioma uterino;

Endometriose;

Artrose lombar;

Acidente Vascular Cerebral (AVC);

Doença de Parkinson;

Hiperplasia de próstata;

Como a ressonância magnética é feita?

Antes de entrar no equipamento, o paciente recebe um protetor auricular para abafar os ruídos produzidos pela máquina. Uma vez lá dentro, é necessário ficar imóvel para não comprometer a precisão e qualidade das imagens.

Quando a pessoa tem problemas para ficar parada ou claustrofobia, por exemplo, um médico anestesista ministra uma sedação. Além disso, dependendo da necessidade do exame, é aplicado um contraste na veia para ajudar a visualizar veias e artérias e os tecidos irrigados por essas estruturas.

Modernidade: conheça o Centro de Diagnósticos e Tratamentos (CDT)

O moderno Centro de Diagnósticos e Tratamentos (CDT) da Santa Casa de Curitiba foi criado com o objetivo de realizar procedimentos e exames de imagem de alta qualidade, como ressonância magnética, ultrassonografia, doppler, tomografia, Raio-X, densitometria óssea e biópsia guiada.

Com alta capacidade para agendamento, o CDT, assim como outros departamentos da Santa Casa, destaca-se por manter o foco nos atendimentos humanizados para os pacientes e seus familiares, em todos os pontos de contato.

Nova ressonância magnética da Santa Casa de Curitiba

Por meio do moderno equipamento da nova sala de ressonância magnética, os profissionais de saúde da Santa Casa conseguem detectar problemas como câncer, esclerose múltipla, Alzheimer, infecções no cérebro, nervos ou articulações, fraturas, infartos, tendinite, lesões de ligamento ou em órgãos internos.

Onde realizar o exame de ressonância magnética?

Entre em contato com o Centro de Diagnósticos e Tratamentos da Santa Casa de Curitiba para agendar o exame de ressonância magnética. Se for particular ou por convênio de plano de saúde, você deve ligar para (41) 3207-3215. Caso seja necessário atendimento via SUS, o telefone é o (41) 3271-5758.

Além de ser referência na realização do exame de ressonância magnética, a Santa Casa representa um grande complexo de saúde do estado do Paraná, oferecendo à população mais de 30 especialidades médicas.

