Descubra como cuidar dos problemas cognitivos pós-Covid e como enfrentar a perda de memória

A perda de memória é um dos efeitos mais relatados por quem contraiu o vírus SARS-CoV-2. Por isso, diferentes pesquisas são realizadas motivadas pela necessidade de entender por que isso ocorre e quais são os possíveis tratamentos. É o caso de um estudo liderado por pesquisadoras da Unirio e UFRJ.

Mesmo após se recuperarem da Covid-19, alguns pacientes ficaram com dificuldade de concentração, perda de memória e outros sintomas relativos à saúde cognitiva. Se esse é o seu caso ou de alguém que conhece, neste conteúdo você entenderá melhor porque isso ocorre e como enfrentar.

Quais são as principais sequelas da Covid-19?

Mesmo em algumas pessoas que apresentaram sintomas leves da Covid, é possível identificar alterações funcionais e estruturais no cérebro, capazes de provocar lapsos de memórias e outras complicações que comprometem o bem-estar e qualidade de vida.

Durante a nona edição do BRAINN Congress, alguns estudos foram apresentados nesse sentido, demonstrando que o nível de depressão e ansiedade nos pacientes que adoeceram com a Covid era ainda maior que nas outras pessoas.

De acordo com o Dr. Leonardo B. Pagnan, CRM 38024/RQE 28538, neurologista especialista da Santa Casa de Curitiba, há diferentes sequelas neurológicas que podem aparecer após a doença, como depressão, ansiedade, dor de cabeça, fadiga crônica, dificuldade para dormir e perda da memória.

O que é a perda de memória?

A perda de memória representa algum tipo de desequilíbrio no funcionamento do cérebro, que provoca na pessoa o esquecimento recorrente de certas coisas e fatos da sua vida. Ou seja, é um problema que indica um mau funcionamento do cérebro.

Essa perda pode evoluir lentamente, ser de forma repentina, atingir memórias antigas ou recentes, ser permanente ou temporária, envolvendo diferentes causas, além da Covid.

O que causa a perda de memória?

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, os lapsos de memória, seja ela recente ou antiga, não é consequência exclusiva do envelhecimento e Alzheimer, uma doença que desencadeia perda da memória recente nos idosos. Há outras causas também:

AVC;

Uso recorrente de drogas;

Demência;

Lesão na cabeça;

Apneia do sono;

Falta da vitamina B12 e outros nutrientes;

Estresse, ansiedade e depressão;

Hipotireoidismo;

Consumo de álcool e tabaco;

Dormir menos de 6 horas por dia;

Gravidez;

Uso de alguns medicamentos, tais como: ansiolíticos, antidepressivos, relaxantes musculares, soníferos, anti-histamínicos e tranquilizantes.

Tipos de perda de memória

Nem todo esquecimento representa um problema sério de saúde. Há lapsos considerados normais, como é o caso da transiência, que é tendência de esquecer as coisas com o passar do tempo, principalmente se o cérebro não for exercitado (quanto menos você usa uma informação, mais facilmente ela será esquecida).

A falta de atenção também está dentro da normalidade. Aquilo que você não tem interesse, desaparecerá da sua memória com maior facilidade. Outras pessoas enfrentam bloqueios (incapacidade momentânea de lembrar). Por fim, em pessoas com a doença de Alzheimer, a perda de memória também é normal.

No entanto, em outros casos o paciente apresenta alguns sinais preocupantes, como é o caso de pessoas que esquecem o dia da semana, mês e ano, ou não lembram qual caminho de casa.

Além disso, quando há dificuldade para se comunicar ou a pessoa repete várias vezes a mesma história, vale a pena ligar o sinal de alerta e procurar um médico especialista para investigar a perda de memória.

Quando procurar ajuda médica?

Dr. Leonardoc ainda reforça a importância de manter uma acompanhamento regular com um médico neurologista e neuropsicólogo, sobretudo para pacientes que enfrentaram (ou enfrentam) a perda de memória pós-covid para realizar o melhor tratamento.

Além disso, é necessário lembrar que outros problemas provocam esquecimento e precisam ser acompanhados de perto por especialistas: estresse e ansiedade causa perda de memória, o raciocínio lento pode estar ligado a perda da memória, assim como também momentos de esquecimento repentino em jovens.

Como tratar a perda de memória pós Covid-19?

Estudos ainda tentam desvendar o que está por trás das queixas cognitivas nos pacientes que tiveram Covid-19. Um deles, realizado por pesquisadores alemães, observou durante seis meses o processo de recuperação da memória e por mais nove meses a melhoria da atenção.

Após esse período, eles constatarem que alguns comprometimentos da cognição decorrentes da infecção pelo vírus têm grande potencial de reversão. Além disso, algumas estratégias podem ajudar no processo de recuperação:

Tratar a ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental;

Estabelecer rotinas e planejar o dia a dia;

Evitar distrações, como o uso excessivo de celulares;

Exercitar a memória de modo gradual: monte quebra-cabeças ou aprenda novas coisas, por exemplo;

Faça uso de aplicativos de lembretes;

Socialize-se e conecte-se com amigos e outras pessoas, principalmente se você morar sozinho.

Agende agora uma consulta com um médico especialista na Santa Casa de Curitiba para cuidar da sua memória.