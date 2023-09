O programa da Santa Casa de Curitiba realiza procedimentos cirúrgicos a preços mais acessíveis para quem não tem plano

A Santa Casa de Curitiba criou o programa Mais Cirurgias com o objetivo de atender a população que não tem plano de saúde, mas precisa realizar procedimento cirúrgico ou ambulatorial de maior complexidade, com preços mais acessíveis.

O programa também realiza consultas médicas, mas apenas para pacientes que precisam confirmar o diagnóstico indicativo de cirurgia, de acordo com os procedimentos contemplados pelo Mais Cirurgias.

Complexo Hospitalar da Santa Casa de Curitiba

Considerado um dos mais bem estruturados e completos da região para atendimentos de média e alta complexidade, o Complexo Hospitalar e Ambulatorial da Santa Casa de Curitiba está instalado em uma edificação histórica.

Em uma área total de 17,5 mil m², no coração de Curitiba, o complexo possui 391 leitos, centros cirúrgicos, UTIs, unidades de internação, pronto-atendimento, centro de imagem, hemodiálise, hemodinâmica e ambulatório.

Equipe médica de referência

O Programa Mais Cirurgias conta com uma equipe específica de médicos da Santa Casa de Curitiba, de diferentes especialidades, que trabalham intensamente para oferecer serviços em saúde de excelência e atendimento humanizado.

O Complexo Hospitalar possui uma equipe formada por mais de dois mil colaboradores diretos e 630 médicos das mais variadas especialidades, como Cardiologia, Urologia e Proctologia.

Como funciona o programa Mais Cirurgias

Para participar do programa Mais Cirurgias, você precisa ter o encaminhamento, que pode ser fornecido em uma consulta realizada em clínicas populares ou postos de saúde. Além disso, é importante ter um diagnóstico inicial indicando a realização do procedimento.

Com o encaminhamento na mão, é possível realizar nova consulta pelo programa, apenas para confirmar o diagnóstico indicativo da cirurgia. Caso o paciente já esteja na fila de espera do SUS para realizar o procedimento na Santa Casa, não é possível aderir ao programa.

Valor integral mais acessível

A principal vantagem do programa é o custo mais acessível, que inclui as despesas hospitalares, anestesia e acomodação em quartos com até três leitos. Além disso, os valores dos exames necessários também possuem preço menor que os praticados normalmente pela Santa Casa.

Procedimentos que fazem parte do Mais Cirurgias

O programa Mais Cirurgias contempla alguns procedimentos ambulatoriais de grande necessidade, mas não atende urgências, como retirada de vesícula, vasectomia, fimose, cirurgia de varizes e de hérnia. As cirurgias atendidas são:

Ginecológicas;

Gerais;

Plásticas;

Vasculares;

Torácicas;

Cabeça e pescoço;

Urológicas;

Proctológicas;

Dermatológicas;

Cardiológicas;

Traumatológicas.

Para fazer parte do programa Mais Cirurgias da Santa Casa de Curitiba, entre em contato pelos telefones (41) 3320- 3809 (41) 999213-4374 para verificar a possibilidade de agendamento.