A Santa Casa de Curitiba é referência na realização de cirurgias plásticas por meio de procedimentos seguros e inovadores.

As cirurgias plásticas são procedimentos que promovem melhorias estéticas, reconstituem de partes do corpo, e contribuem para o aumento da autoestima nos clientes. Um dos hospitais referência na realização desse tipo de procedimento, a Santa Casa de Curitiba possui um corpo clínico experiente, além de uma estrutura moderna e equipamentos inovadores.

Saiba no texto abaixo mais informações sobre cirurgias plásticas e por que a Santa Casa é referência nessa especialidade.

O que é a cirurgia plástica?

A cirurgia plástica é um procedimento que pode envolver diferentes especialidades médicas, dependendo do seu objetivo, realizada para promover a alteração, reconstrução ou restauração de uma ou mais partes do corpo. Por isso, esse tipo de cirurgia pode ser classificado das seguintes formas:

Cirurgia plástica estética

Procedimento realizado com o objetivo de promover melhorias na aparência e, assim, corrigir imperfeições que desagradam o paciente, mas não afetam aspectos funcionais ou a saúde física. Como exemplo temos:

Lipoaspiração;

Implante de silicone;

Abdominoplastia;

Cirurgias íntimas.

Lipoescultura.

Cirurgia plástica reparadora ou reconstrutiva

A cirurgia reconstrutiva ou reparadora é indicada para correção de lesões deformantes, dentre outros problemas congênitos ou adquiridos em acidentes. Nesses casos, são restauradas ou tratadas funcionalidades do organismo. Exemplos:

Reconstrução da mama;

Mamoplastia redutora;

Lábio leporino;

Traumas;

Tratamento de queimaduras.

Benefícios da Cirurgia Plástica

A cirurgia plástica é indicada para pessoas que desejam melhorar a aparência, corrigir deformidades, reduzir dores crônicas em certas regiões do corpo, atenuar os efeitos da idade, mudar o contorno ou forma do corpo, dentre outras necessidades. Com base nelas, esse procedimento apresenta os seguintes benefícios:

Melhora da autoconfiança e autoestima;

Ajudar no tratamento de problemas de saúde;

Remover gordura localizada e flacidez;

Realizar enxertos de pele em pacientes com queimaduras profundas, feridas abertas e grandes, infecções na pele, dentre outros problemas.

Santa Casa de Curitiba: referência em cirurgias plásticas

Com um corpo clínico experiente, a Santa Casa de Curitiba também oferece suporte psicológico para os pacientes que se submetem a cirurgia plástica. No centro clínico, além de procedimentos de rotina, como consultas com clínico geral e especialistas, o hospital realiza cirurgias (Bariátrica e Torácica, por exemplo) e oferece opções de pacotes com valores acessíveis para procedimentos estéticos.

Além do atendimento pelo SUS, a Santa Casa de Curitiba também realiza consultas e outros procedimentos mais complexos, como cirurgia plástica, no atendimento particular ou via planos de saúde.

Clique aqui e conheça os médicos especialistas da cirurgia plástica da Santa Casa de Curitiba.