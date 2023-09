O Sarampo é um exemplo de doença erradicada no Brasil que voltou a ter casos por causa da taxa de vacinação

Você sabe o que está por trás do retorno das doenças erradicadas no Brasil? A resposta está na falta de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente o país possui uma das coberturas vacinais mais baixas da sua história, desde a criação do Programa Nacional de Imunização (PNI), em 1973.

Quando uma doença é erradicada?

Uma doença é efetivamente erradicada quando ela deixa de existir no planeta. O único caso de erradicação até hoje é o da varíola, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera extinta desde 1980.

Na contramão disso, aqui no Brasil o sarampo é um bom exemplo de retorno de doenças erradicadas. Se em 2016, o país recebeu da OMS uma certificação de erradicação dessa doença, dois anos depois o vírus voltou a circular por aqui.

Diferença entre doença eliminada e doença erradicada

Enquanto as doenças erradicadas são as que desaparecem em todo planeta, sem casos ativos durante muitos anos, as doenças eliminadas, mesmo sem ocorrências em determinadas regiões, continuam acontecendo em outros cantos do mundo.

Doenças erradicadas que voltaram

Além do sarampo, é importante olhar para outras doenças que ameaçam a população. A catapora (varicela) é um bom exemplo, cujo casos diminuíram consideravelmente após a vacina, mas que estão aumentando por causa do baixo índice de vacinação.

A rubéola recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde, em 2015, o certificado de área livre da circulação do vírus que causa essa doença. No entanto, com a baixa cobertura da vacina tríplice viral, há potencial para retorno dos casos no Brasil.

Outra doença para avaliar de perto é a paralisia infantil ou poliomielite. Em 1994, a Organização Pan-Americana reconheceu a erradicação no Brasil, mas o alerta para seu retorno merece ficar ligado, graças ao não atingimento da meta de cobertura vacinal (ficou em 65,6% em 2022).

Qual o papel da vacinação?

A vacina estimula a produção de anticorpos e fortalece a imunidade | Imagem: Shutterstock

As vacinas estimulam o organismo a produzir anticorpos responsáveis por combater agentes infecciosos, como bactérias e vírus, fortalecendo a imunidade e virando o surgimento de doenças.

Além disso, a vacinação é uma das estratégias mais importantes para manutenção da saúde pública, já que previne o surgimento de doenças e, consequentemente, evita epidemias.

Campanha de vacinação

As campanhas de vacinação promovidas nos municípios e estados são necessárias para informar e conscientizar a população, que pode ser realizada nos postos de saúde e em clínicas particulares.

Doenças erradicadas por vacina

A poliomielite foi uma das doenças controladas no Brasil por causa da vacina, que deve ser administrada nos primeiros anos de vida da criança. Além dela, a varíola foi erradicada por causa da vacinação.

Como evitar o retorno de doenças?

A forma mais eficaz de evitar o retorno de doenças erradicadas ou impedir o avanço do número de casos de outras doenças é com a manutenção da cobertura de vacinação superior a 95%.

