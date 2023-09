A prevenção de doenças e promoção da saúde passam pela adoção de uma boa alimentação, exercícios regulares e exames de rotina

Você não precisa esperar sentir dor ou qualquer outro sintoma desagradável para ir ao médico. Realizar consultas e exames de rotina são essenciais para prevenção de doenças e manutenção da qualidade de vida.

Nesse sentido, tanto a prevenção como a promoção da saúde são duas estratégias importantes para a construção de uma sociedade mais saudável e para reduzir o desenvolvimento e evolução de diferentes doenças.

Prevenção de doenças e promoção da saúde

A prevenção de doenças e promoção da saúde são estratégias complementares que possibilitam construir lares e comunidades mais saudáveis. Por isso, é fundamental entender e tentar aplicar os dois conceitos no dia a dia.

A prevenção representa um conjunto de atitudes, como alimentação saudável, prática de atividades físicas, consultas médicas periódicas com especialistas e realização de exames de rotina, com o objetivo de evitar o surgimento de problemas de saúde ou realizar o diagnóstico precoce e, assim, impedir a evolução da doença e agir na cura.

A promoção da saúde consiste em uma abordagem mais abrangente com o intuito de proporcionar estilos de vida mais saudáveis e melhorar as condições econômicas, sociais e ambientais capazes de influenciar na qualidade da saúde da comunidade.

Como prevenir doenças?

Os hábitos que você adota no dia a dia influenciam diretamente na sua qualidade de vida e na prevenção de doenças, sejam elas mais corriqueiras, como um resfriado, ou até mesmo doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, dentre outras.

Pratique atividade física regularmente

Caminhar no parque, pedalar, ir à academia ou qualquer outra atividade física ajudam na prevenção de doenças | Imagem: Shutterstock

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 5 milhões de mortes seriam evitadas todos os anos no mundo se a população do planeta fosse mais ativa.

A prática regular de exercícios físicos proporciona uma série de benefícios para sua saúde, como prevenção e controle de doenças crônicas, melhoria e manutenção da memória, redução dos sintomas da ansiedade e depressão, além de amenizar o declínio cognitivo.

Mantenha uma boa alimentação

Não é novidade que ter uma alimentação saudável e equilibrada ajuda na prevenção de doenças e a ter mais qualidade de vida. Sabe por quê? Aquilo que você come pode fornecer ao seu organismo os nutrientes necessários para desempenhar as funções vitais e básicas.

Além disso, assim como a atividade física, uma boa alimentação também é capaz de proteger seu corpo contra doenças crônicas, como câncer, doenças cardíacas, derrame, dentre muitas outras.

Cuide da qualidade do seu sono

Dormir bem também é essencial para promoção da saúde porque ajuda no equilíbrio emocional, mental e físico. Além disso, um bom sono ajuda no funcionamento do cérebro e fortalece o sistema imunológico.

Reduza o consumo de sal e alimentos ultraprocessados

A alta concentração de sódio, presente no sal e em alimentos ultraprocessados como salgadinhos, refrigerantes, embutidos e conservas, é fator de risco para doença renal crônica, hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

Beba muita água

Hidrate-se o suficiente para deixar sua urina amarela clara. Não se esqueça, porém, de evitar beber água, sucos e outros líquidos durante as refeições, pois ajuda a dilatar o estômago e você acaba comendo mais que devia.

Faça exames de prevenção

Como o próprio nome sugere, os exames de prevenção são importantes para evitar o surgimento de problemas de saúde ou detectar precocemente doenças e, assim, tratá-las antecipadamente, evitando complicações e aumentando a chance de cura.

Mantenha a vacinação em dia

A imunização por meio da vacinação é a forma de alguém tornar-se resistente a uma doença. Isso acontece porque quando você toma uma vacina, ela “conversa” com seu sistema imunológico, produzindo uma resposta imunitária parecida com a gerada pelas infecções naturais, mas sem adoecer.

Prevenção de doenças cardiovasculares e outros problemas de saúde

Como você viu, uma das maneiras de promover a saúde e se prevenir contra doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas é realizar consultas de rotina e exames de prevenção. Para isso, é importante contar com uma boa estrutura física e especialistas experientes.

Na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, você encontra médicos especialistas de referência de diferentes especialidades clínicas, como cardiologista, ginecologista, geriatra, ortopedista, médico da dor, dentre outros.

Além disso, o hospital realiza exames de rotina como os de sangue, raio X, tomografia, ressonância, ultrassonografia, ecocardiograma, Doppler, dentre outros. A Santa Casa ainda dispõe dos serviços de psicologia, fisioterapia, educação física, nutrição, enfermagem e farmácia como complemento a todos os tratamentos.

A Santa Casa de Curitiba oferece uma estrutura moderna e completa para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares e de planos de saúde.

Clique aqui e conheça todas as especialidades da Santa Casa de Curitiba.