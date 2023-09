Adultos e crianças saudáveis precisam fazer, pelo menos uma vez por ano, um check-up para cuidado e prevenção de possíveis doenças

Você não precisa ter um mal-estar ou esperar os sintomas de alguma doença surgir para ir ao médico. Os exames de rotina, também conhecidos como check-up, fazem parte da medicina preventiva e existem para prevenir ou detectar antecipadamente problemas de saúde.

Neste conteúdo, você saberá quais são os principais exames de rotina solicitados pelos médicos para mulheres e homens, além da importância de incluí-los na sua vida.

O que é medicina preventiva?

A medicina preventiva é uma área que reúne uma série de técnicas e procedimentos precoces com o objetivo de prevenir ou detectar possíveis doenças e, assim, agir antecipadamente para manutenção da qualidade de vida e restabelecimento da saúde do paciente.

A medicina preventiva divide-se em quatro níveis: primário, onde o paciente recebe recomendações para ficar distante de fatores de risco; secundário, quando a doença foi detectada e o objetivo é controlá-la; terciário, onde se busca reduzir os sintomas, e quaternário, para redução dos danos.

O que são exames de rotina?

Os exames de rotina ou check-up médico são exames laboratoriais, clínicos e de imagem realizados para avaliar o estado de saúde do paciente, diagnosticar precocemente doenças ou orientar o médico quanto ao tratamento.

O check-up pode ser feito uma vez por ano, mas para quem tem algum tipo de patologia diagnosticada, a frequência costuma ser maior, de acordo com a orientação médica.

Principais exames de rotina

O hemograma completo é um dos exames de sangue que faz parte do check-up para mulheres, homens e crianças | Imagem: Shutterstock

Como você já sabe, o check-up periódico é importante para evitar alguns problemas de saúde e detectar doenças antes do surgimento dos primeiros sintomas. Estes são alguns dos principais exames de rotina:

Colesterol;

Triglicérides;

Glicose;

Hemograma;

Ureia e creatinina;

Dosagem de vitaminas e minerais;

TSH e T4;

Fezes e urina;

Pressão arterial;

Eletrocardiograma;

Teste ergométrico;

Exames para mulheres

Quando pensamos no check-up preventivo para mulheres, além dos exames laboratoriais de rotina feminino e exame de urina, temos outros procedimentos específicos que precisam ser feitos todos os anos ou segundo orientação médica:

Mamografia;

Ultrassonografia transvaginal;

Papanicolau (exame preventivo).

Exames para homens

Para os homens, além dos exames de sangue, fezes e urinas, há outros específicos para acompanhamento da saúde masculina, como a dosagem de PSA, que é um exame de sangue realizado para detectar precocemente o câncer de próstata, em conjunto com o toque retal.

Exames para crianças

Para a criançada, os primeiros exames de rotina precisam ser feitos ainda no primeiro ano de vida: hemograma, insulina e glicemia, fezes e urina, anticorpos para Hepatites A, B e C, creatinina, ureia e perfil lipídico.

Qual o momento ideal para realizar os exames de rotina?

Pelo menos uma vez ao ano, adultos e crianças saudáveis precisam fazer um check-up. No caso de pessoas portadoras de doenças crônicas, como câncer, hipertensão ou diabetes, o intervalo passa a ser de seis em seis meses, mas seguindo recomendação médica.

Agende seu check-up em um hospital de referência

Agora que você já sabe qual a importância de realizar exames de rotina e quais os principais para manutenção da sua qualidade de vida e acompanhamento da saúde, agende um check-up em um hospital de referência, com profissionais especialistas em diferentes áreas médicas.

A Santa Casa de Curitiba possui um centro médico com diversas especialidades clínicas, desde procedimentos de rotina por meio de um clínico geral, até consultas com especialistas como ginecologista, urologista, geriatra, cardiologista, oncologista, dermatologista, dentre outros.

Além disso, no hospital também são realizados procedimentos mais complexos, como cirurgia bariátrica, cardíaca, torácica, do aparelho digestivo e neurológica. O atendimento pode ser particular ou via planos de saúde.

A Santa Casa oferece ainda serviços de nutrição, enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia e educação física como complemento a todos os tratamentos de saúde realizados, além de exames de prevenção citados acima, como Raio X, ultrassonografia, Doppler, colonoscopia, endoscopia, tomografia.

Clique aqui e agende seus exames de rotina na Santa Casa de Curitiba.